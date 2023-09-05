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9月運勢大公開！5星座「愛情運爆棚」　金牛、天秤挑戰來了

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有5星座在9月愛情運勢大大提升，有脫單機會。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

9月3日金星順行，塔羅牌老師艾菲爾分享，將為9月份帶來好消息，就像一縷陽光穿越雲層，將帶來希望和喜悅，就算昨（4）日大吉星木星逆行也別擔心，可靠著金星順行的正能量，抓住這股幸運風潮。他進一步分析12星座的9月運勢，不論是愛情、事業或人際關係，都將捎來好消息，享受這甜美果實。

艾菲爾點名12星座將在金星引領下展翅高飛，踏入幸福領域。要同時參考太陽、上升、金星星座：

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－牡羊座

9月對你來說是個「好消息」，在愛情運勢上有所提升，你會更有自信和魅力，吸引異性目光。金星會出現在你的第五宮，這是創意和浪漫的宮位，有機會遇到有趣和有才華的人；或和現在的伴侶感情升溫。可以多參加一些社交活動，展現你的個性和才能，就有機會遇到心儀對象。

－金牛座

9月對你來說是個「挑戰」，你的家庭和情感生活會產生些變化，可能需要調整自己的態度和期待。金星會出現在你的第四宮，這是家庭和根基的宮位，可能遭遇一些和家人或房屋相關的問題，或感覺自己需要更多安全感和歸屬感。可以多和家人溝通，表達自身的想法和感受，同時也多關心自己的身體健康。

－雙子座

9月對你來說是「機會」，意味你的溝通和學習能力有所提高，你會更有智慧和創造力。金星會出現在你的第三宮，這是溝通和學習的宮位，有機會接觸到一些新知識和資訊，或和一些有趣、有智慧的人交流。可藉此多閱讀些書籍或文章，增廣見聞和視野，也可多寫些東西表達自己的想法和觀點。

－巨蟹座

9月對你來說是個「福音」，你的財富和價值觀會提升，將更有信心和自尊。金星會出現在你的第二宮，這象徵著財富和價值觀的宮位，可能讓你在收入和支出上出現變化，或者對自己的價值有新的認識。可多關注自身財務狀況，制定合理的預算和計畫，並多欣賞自己的優點和長處。

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／ETtoday資料照）

▲巨蟹座的9月迎來好消息，財富和價值觀會有所提升。（示意圖／資料照）

－獅子座

9月對你來說是「祝福」，意味著個人魅力和形象的提升，你會更有吸引力和影響力。金星會出現在象徵個人魅力和形象的第一宮位，可能會有外表或風格上的變化，或對自己的人生有些新目標和願望。可以多照顧自己的外表和形象，穿些適合的衣服或配飾，藉此展現個人性格與風格。

－處女座

9月對你來說是個「考驗」，你的內心和潛意識會有些變化，可能需要面對一些自己不願意承認的事實或感受。金星會出現在你的第十二宮，這是內心和潛意識的宮位，會有些夢境或直覺上的啟示，或遇到一些和過去或隱藏事物相關的問題。可以多花一點時間獨處、傾聽自己內心聲音，也可多做冥想或放鬆的活動。

－天秤座

9月對你來說是個「挑戰」，你的愛情運勢會有些波動，讓你感到矛盾和不安，不知道該如何平衡彼此的需求。金星會出現在你的第十一宮，這是友誼和理想的宮位，將會遇到一些有共同目標和興趣的人，或和現有的朋友發展出更深的感情。可以多聽聽自己的心聲，不要太在乎他人看法，也許就會找到真正適合你的人。

－天蠍座

9月對你來說是個「機會」，愛情運勢有所改善，你會更有勇氣和決心追求自己想要的人。金星會出現在你的第十宮，這是事業和社會地位的宮位，你會在工作場域或公共場合遇到些有影響力和吸引力的人，或者和另一半提升彼此的地位。可多展現個人專業和責任感，勿太執著於自己的想法，也許就會贏得別人的尊重和愛戴。

▲曖昧,求愛,獻殷情,愛情,感情,辦公室戀情。（圖／視覺中國）

▲天蠍座會在職場或公共場合遇到有影響力和吸引力的人。（示意圖／視覺中國）

－射手座

9月對你來說是「福音」，愛情運勢會轉好，你會更有自由和樂趣，享受不同的人和事。金星會出現在你的第九宮，這是學習和旅行的宮位，有機會遇到一些來自不同文化和背景的人，或和身邊的伴侶一起探索新領域。你可以嘗試一些新鮮刺激的事物，不要太拘束於自己的習慣，也許會發現更多可能性。

－摩羯座

9月對你來說是個「考驗」，愛情運勢上會面臨些壓力，讓你感到嚴肅和負擔，不知道該如何表達自己的情感。金星會出現在你的第八宮，這是變化和深度的宮位，將面臨關於信任和承諾的問題，或和伴侶共享資源和責任。可以試著多開放自己的心，不要太堅持原則，也許就會找到更多支持和安全感。

－水瓶座

9月對你來說是「祝福」，愛情運勢增強，會更有創意和想像力，吸引異性注意。金星會出現在你的第七宮，這是合作和關係的宮位，有機會遇到有趣和有智慧的人，或者和另一半增進溝通和理解。可以多分享想法和感受，對於他人的需求不要太冷漠，也許就會建立更深的聯繫。

－雙魚座

9月對你來說是「鼓勵」，意味著愛情運勢有所改善，你會更有信心，表現出自身魅力。金星會出現在你的第六宮，這是工作和健康的宮位，會在日常中遇到一些關心和照顧你的人，或者和伴侶提升彼此的生活品質。可以多關注自己的身心狀況，不要太沉溺於幻想，也許會過得更幸福。

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