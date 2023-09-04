型男顧問下藥性侵10求職女、存40人「床片」　網怨判25年實在太輕

▲丸田除了對女生性侵下藥，外傳還被警方搜出大量「床片」，有將近40人入鏡。（翻自occhocoyomeko.com）

圖文／鏡週刊

日本現年33歲男子丸田憲司朗，被指控對10名女性下藥性侵，犯行長達3年半，東京地方法院在今（4日）做出判決，判處丸田25年徒刑。雖然丸田被判25年，但還是有不少網友認為判太輕，因為丸田除了對女生性侵下藥，先前還有媒體報導指出，丸田被警方搜出大量「床片」，有將近40人入鏡，因此讓網友認為，丸田的很多作為根本是性變態。

據日本《共同社》與《週刊文春》等報導，案發當時，丸田憲司朗是人力派遣公司「瑞可利」的員工，而他打著求職顧問的名號，在求職諮詢軟體與交友軟體上，認識多名女網友，尤其他下手的對象，主要以女子社會新鮮人為主。案情顯示，丸田由於外型佳，並謊稱畢業於名校法學院，因此讓不少年輕妹子信服，而丸田會以「求職諮詢」為名，將這些求職女約出來，但實際上卻趁機對她們下藥性侵。

就在2020年6月，一名30多歲女性醒過來，發現自己竟然在丸田的家中，而且舌頭發紫，身體極度不對勁，這時女子才意識到，自己可能遭到丸田下藥性侵。之後女子趕緊報警驗傷，並驗出體內有安眠藥成分，而警方也依法將丸田逮捕。警方進一步調查發現，至少有10名女子遭到丸田以下藥迷昏的方式，將受害人帶回家性侵，甚至從丸田的手機裡發現近40人的「昏睡床片」。

丸田最後被控準強制性交與準強制猥褻等罪，東京地院今日對丸田做出判決，判處25年徒刑。法官野村賢表示，丸田的犯行長達3年半，期間不斷反覆犯案，以及自拍猥褻影片，因此認為丸田無視被害人的尊嚴，只為滿足自我性欲，而做出殘忍的犯罪行為，讓這10名受害人每天在精神上都要承受巨大痛苦，恐怖之感難以抹滅。

雖然丸田被判25年，但還是有不少日本網友覺得「判太輕」，有網友直呼：「等於1名受害者只值關2.5年？」還有網友說：「這人已經是性變態，應該要與社會永遠隔絕。」、「搞不好實際受害人還有更多。」

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