越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

▲2名越南旅客被查獲攜帶海馬乾、蛇乾及蝸牛軟膏等違禁品。（圖／翻攝自美國海關與邊境保護局，下同）



實習記者任庭儀／編譯

美國海關近日查獲2起走私案件，2名越南旅客入境被發現攜帶奇特的「傳統藥材」但未申報，包括海馬乾、蛇乾及蝸牛軟膏等物品，已違反多項法律與規範，所有違禁品都被沒收。其中，海馬乾在亞洲是珍貴的中藥材，被當作壯陽藥。

根據CNN報導，美國海關與邊境保護局（CBP）聲明指出，8月初在華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），分別查獲2名越南旅客攜帶違禁品入境。

其中一名旅客於1日被查獲攜帶77尾海馬乾、5尾蛇乾、5罐蝸牛軟膏還有豬肉製品；另一名4日入境的旅客則帶了50盒含有蛇油的草藥，以及4樣豬肉製品。

礙於可能引發非洲豬瘟及豬水疱病病毒（Swine Vesicular Disease Virus），美國農業部禁止進口未經認證的越南豬肉製品，因此CBP已沒收所有違禁品，並交由美國魚類及野生動物管理局（USFWS）進行調查。

此外，儘管海馬在中國及東南亞地區常被用作高級中藥材、壯陽藥，實際上早已被列為國際瀕危物種。因此上述行為已觸犯多項法律及法規，包括《國際瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）和禁止野生動物非法獲取、運輸以及貿易的《雷斯法案》（Lacey Act）。

USFWS特別代理諾爾（Ryan Noel）表示，「非法野生動物貿易是國際社會都關注的議題，也是導致某些物種滅絕的主要原因，因此所有進口到美國、從美國出口的動物或相關製品都必須進行申報並附有核可文件。」