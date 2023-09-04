新加坡要發錢了！6歲及以下幼童戶頭進帳9500元　24萬人受惠

▲今年的補助金比2022年增加一倍，總計約24名孩童受惠。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡政府4日表示，自9月中旬起，所有6歲及以下的新加坡籍孩童將透過兒童培育戶頭獲得400新幣（約新台幣9500元）的補助款項。今年的補助金比2022年增加一倍，總計約24名孩童受惠。

綜合亞洲新聞台、8視界新聞網報導，這筆400新幣補助款會直接存入受惠孩童的兒童培育戶頭（Child Development Account，簡稱CDA）。依據新加坡財政部和社會及家庭發展部的文告，這是政府加強「定心與援助配套」的計畫之一，目的是提供額外財務援助給養育年幼孩子的本地家庭。

尚未開通兒童培育戶頭的家庭最晚必須在2024年6月30日之前開通，才能拿到這筆補助款。在家長完成戶頭開通之後，政府就會發放補助金。

款項存入兒童培育戶頭之後，家長就會收到簡訊、電子郵件等通知。為防詐騙，新加坡政府提醒，通知簡訊只會由官方「MSF」發出，內容只會顯示補助金是否已存入戶頭，不會要求收件人回覆或點選連結。

另外，政府也提到，今年5月，7歲至20歲新加坡籍學生已透過教育儲蓄戶頭或中學後延續教育戶頭，獲得一筆300新幣（約新台幣7000元）的補助金。