快訊／公審「百萬動物YTR」翻車！親綠女醫師道歉了：已誠摯反省

▲許伯&簡芝拍片說明事件始末，簡芝無端遭抹黑攻擊一度落淚。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

記者莊智勝／綜合報導

百萬YuTuber「許伯&簡芝—倉鼠」日前因與台北市長蔣萬安合體拍攝台北市立動物園影片，而遭親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」發文撻伐，不料小劉醫師卻翻車、反遭憤怒網友灌爆。經過4天沉寂後，小劉醫師今(4日)於臉書PO文致歉，表示已經聯繫許伯&簡芝團隊致意，「未來將竭盡全力改進我們的態度與行為，以確保類似事件不再發生。」

小劉醫師道歉全文

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尊敬的敬啟者們好：

謝謝各位的留言關注，近期引起的爭議以及社會紛擾，深刻了解到不慎的網路發言會對許先生團隊造成的傷害和痛苦。本團隊已於上週連絡上許先生團隊，對其所釋出的誠摯感情表達最深切的致意，並轉由其後續事務處理所委託的單位處理，靜候更進一步善意交流與改進的機會。

這次深刻的教訓讓團隊意識到，我們的先前回應缺乏誠意和對遭遇的正確改進，已誠摯反省，未來將竭盡全力改進我們的態度與行為，以確保類似事件不再發生。

再次，我們向各位表示最深切的歉意。我們希望能夠為過去的錯誤道歉，並期能惠賜指教學習與反思的誠心。

小劉粉絲團隊敬上

▼小劉醫師道歉了。（圖／翻攝臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」）