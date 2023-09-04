普丁爆1年多來「都在用替身」！　烏軍情局長曝最後露臉時間點

▲普丁使用替身的傳言滿天飛。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）宣稱，「大家過去所認識的普丁，最後一次被看見是在2022年6月26日左右」，暗示俄羅斯總統過去1年多來都在使用替身。他被問及「普丁是否還活著」時，非常平靜地回應，「我不知道怎麼回答妳。」

37歲的布達諾夫以爭議言論聞名，上周接受自由歐洲電台（Radio Svoboda）採訪時，再度語出驚人。主持人追問，「所以他（普丁）要不就是過世了，要不就是健康狀況很糟糕囉？」他補充道，「或者他不想要出現，可能有很多不同的原因。」

普丁最近被拍到低頭盯著左手，但真正的手錶戴在右手。主持人提出上述片段詢問，「這是真的普丁嗎？」布達諾夫表示，「留給大家去決定吧」，但在對方表示認為這是分身後，他也同意這個觀點。

今年1月，布達諾夫接受ABC訪問時說，普丁已經生病很久了，「我很確定他得癌症。我想他很快就會死去。」去年10月，他宣稱基輔過去發現普丁替身會在「特殊場合」出現，但如今似乎已成「經常性作法」，「我們知道有3個人持續露臉，但不知道共有多少人。他們全都做了整形手術，看起來很像。唯一暴露身分的是身高，在影片照片裡都能看見，還有手勢、肢體語言及耳垂，因為這些對每個人而言都是獨一無二的。」

普丁使用替身躲避暗殺、罹患癌症或帕金森氏症等傳聞，時不時成為國際政壇及媒體焦點，也是網友陰謀論的熱議話題。不過，克里姆林宮迄今予以否認，普丁也在2020年的採訪中表示自己「是真的」，儘管多次被幕僚建議使用替身，但他每一次都拒絕。