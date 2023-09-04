衣服脫滿地！嗲聲妹挺「巨峰奶奶」露肉體取餐　外送員超淡定

▲奇葩妹子穿著性感內衣取餐點。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

現在全球外送事業發達，當然也傳出不少外送員奇遇記。近日在中國就有一名外送員，遇到一名奇葩妹子，無論是拿餐點時的穿著，甚至是家裡的狀態，都容易讓人想入非非。

這名外送員的鏡頭可見，他到一戶民宅送餐，開門迎來的是一名妹子的嗲聲。但這時從門縫也可見，地板上有許多被脫掉的衣服，然後只見妹子穿著性感內衣，甚至胸前「巨峰奶奶」已經彈出來，迎接外送員的到來。不過這名外送員相當淡定，而且一本正經地只專注和妹子核對訂餐號碼，對於妹子的誘惑，完全不為所動。

▲地板上有許多被脫掉的衣服。（翻自微博）

▲▼妹子的「巨峰奶奶」幾乎彈出。（翻自微博）

不只這起事件，其實全球各地都發生過類似的外送員奇遇。先前越南一名阿姨疑似不想讓外送員等太久，竟然在沒穿褲子的狀態下，直接跑出門收貨，只見她下半身只穿著一條肉色內褲，一度讓附近鄉民感到尷尬。另外之前還有中國外送員提過，曾經遇過奇葩女顧客要求「用肉體抵帳」，或者把外送員當成約砲對象。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399





更多鏡週刊報導

阿姨真的很急！沒穿褲子就跑出去拿快遞 還有妹子「帶奶奶見外送員」

外送員「窄裙、絲襪」背影吸7千人朝聖 在地人驚：是個傳奇請三思

男看到女友A片以為慘遭撿屍 大撒幣急找網軍尋人！「綠帽真相」曝光讓他太崩潰