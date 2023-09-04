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天災頻傳保險不賠了！美國5大產險公司將災區踢出理賠範圍

▲▼夏威夷毛伊島野火。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島野火後的慘況。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

氣候變遷導致極端天氣事件層出不窮，美國主要5家保險公司宣布，不再提供高風險地區相關天災保險，限縮天氣事件理賠範圍，同時還會提高每月保費。

根據《華盛頓郵報》報導，美國保險監理官協會（National Association of Insurance Commissioners）2022年針對美國15州的保險公司進行調查，這些公司約佔美國8成保險市場。調查結果指出，至少有5家主流公司表示，決定不再提供易致災區相關產險，如停止對沿海地區推出颶風保險、野火高風險區的森林火災保單等。

表態停止在高風險地區承保的產險公司包括全州保險（Allstate）、美國家庭保險（American Family）、全美互惠保險公司（Nationwide）、伊利保險（Erie Insurance Group）、波克夏（Berkshire Hathaway）等。由於美國大多數房屋保險都是一年一期，期滿後保險公司有權選擇是否繼續供保，並無違法。

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

▲颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

報導指出，已有公司開始限縮高危險地區汽車、房產的理賠範圍，由熱帶氣旋、強風、冰雹等天氣造成的損害則會適當減少或排除賠償金。除了不提供新保單，不少公司也有意中止部分高危險地區現有保險業務。

國際風險管理公司怡安 （Aon）數據指出，美國保險公司過去3年支付高達 2958 億美元（約台幣9.4兆元）的自然災害理賠金，而光是今年上半年發生的天災就已經造成400億美元（約台幣1.2兆元）的保險損失。

美國財產傷亡保險協會（APCIA）主席桑普森（David Sampson）表示，嚴重天災全國到處都在發生，理賠成本太高，因此保險公司不得不重新檢視他們風險集中度的問題，重新設計保單或縮減部分地區的保險業務。

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