俄國防部：在黑海摧毀「4艘美制軍用船隻」　船上載有烏軍

▲Willard Sea Force高速軍用船隻。（示意圖／翻攝自 Willard Marine, Inc）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部表示，俄軍的黑海艦隊摧毀了4艘美製Willard Sea Force高速軍用船隻，當時船隻正朝克里米亞海岸行駛，船上還載有烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）。

根據《莫斯科時報》報導，俄羅斯國防部在Telegram上發文表示，黑海艦隊的海軍航空隊摧毀了4艘美製Willard Sea Force高速軍用船隻，船上還載有烏克蘭武裝部隊的登陸部隊，當時這些船正朝著克里米亞海岸塔克漢庫克角（Cape Tarkhankut）方向行駛。

俄羅斯國防部8月30日曾指出，其部隊在黑海摧毀了4艘載有多達50名士兵的烏克蘭軍用船隻；另外4日上午俄國防部也說，該國部隊擊退了烏克蘭在克里米亞半島附近黑海上空發動的無人機攻擊。

克里米亞最近一次遭到襲擊是在2日，當時俄羅斯摧毀了3架鎖定連接克里米亞半島和俄羅斯大陸橋梁的烏克蘭海軍無人機（UAVs）。

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