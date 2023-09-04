建商餘屋1年以下擬適用稅率2％　時代力量批偏袒建商

▲財政部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

財政部推動「囤房稅2.0」方案，研擬將建商手中餘屋進行年限分類，其中一年內的餘屋適用稅率下限2%。時代力量發言人余佳蒨今（4日）批評，政府多次與建商唱雙簧，就是為了護航、偏袒建商與投機客，一搭一唱醜態畢露，囤房稅的目的是去化空屋、釋出囤房，如果稅率還訂得特別低，那乾脆改名「鼓勵囤房稅」。

余佳蒨指出，囤房稅2.0僅將囤房稅率微幅調升，根本難以遏止空屋大戶囤房，而新法規都還沒上路，建商竟得寸進尺的提出下修稅率，令人想起，先前《平均地權條例》一通過，內政部表示將在子法訂定「不溯及既往條款」，主動幫投機客爭取解套空間。

余佳蒨強調，近年房價失控飆漲，然而，政府推動居住正義相關法案卻是裹足不前，更屢次說出與民眾真實感受大相徑庭的話語，從房價屢創新高，內政部說「房價溫和上漲」；平均地權條例還沒上路，內政部說「房市顯著降溫」；房貸負擔能力微幅下降，內政部說「壓力顯著改善」。她批評，政府屢次用大內宣來混淆視聽，試圖掩飾飆漲失控的房價，不僅自欺欺人，更是嚴重背離民意。

余佳蒨提到，民進黨終於在選舉前通過「囤房稅2.0」，但行政院的版本其實只是時力囤房稅的弱化版，無法促使空屋釋出。時代力量主張大幅拉高囤房稅率，並搭配空屋主動申報，才能有效打擊囤房空屋大戶。她批評，財政部的心中永遠只有建商，房屋政策總是見到建商就轉彎，請政府好好正視民眾面對高房價的無力與焦慮，別再讓買房成為年輕人的惡夢。