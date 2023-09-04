披薩店打工被叫去掃廁所　16歲少女遭店經理「反鎖在廁所」性侵

▲男子被控在店內性侵女員工。（圖／翻攝自Osceola County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州必勝客餐廳31歲男經理庫克(Calvin Cooke)被控在店內工作時，以打掃為由把16歲女員工帶進廁所，反鎖門以後進行性侵，受害者事後害怕不敢把事件告訴別人，幸好被同事察覺有異，幫忙告知受害者父母，才讓案件曝光。

奧西歐拉郡(Osceola County)警方上月26日接到報案，位於基米拉(Kissimmee)當地一間必勝客餐廳傳出性侵案件，31歲男經理庫克被控，在店內廁所中性侵一名16歲女員工。

警長洛培茲(Marcos Lopez)表示，「庫克叫受害者去廁所打掃，然而當受害者進去後，他立即鎖上門，在廁所中進行性侵行為，他的行為不僅令人厭惡，還破壞了大家對於成年者的信任」。

受害少女告訴警方，庫克時常使用通訊軟體和她調情，甚至還傳過裸照給她，她因為害怕失去工作，所以不敢直接拒絕對方。

庫克被控非法與未成年者發生性關係、傳播對未成年者有害內容等罪被捕，警方擔心還有可能有其他受害者，希望大眾若有相關訊息可以提出。必勝客發言人則回應，目前加盟商已經決定將庫克開除，並且配合警方調查。