海葵不想走！離台後「幾乎停滯」　日氣象廳：強風圈仍影響台灣

▲海葵的強風圈仍將持續壟罩台灣。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

海葵颱風3日登陸後，4日凌晨又二度登陸，並持續在高雄與台南沿海「滯留打轉」。日本氣象廳的預測路徑也顯示，海葵目前幾乎在原地停留，以極為緩慢的速度往西北方移動，直到晚間才會逐漸加速遠離台灣。

▲海葵4日凌晨二度登陸後，繼續往台灣海峽移動。（圖／氣象局）



日本氣象廳指出，海葵4日中午12時仍在台灣海峽滯留，以極為緩慢的速度往西北方移動，中心位置為北緯23.1度、東經119.4度，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。同時因威力減弱，已經不達強颱標準（日本定義：最大風速大於等於33m/s、小於44m/s）。

海葵預計4日晚間9時仍會在台灣海峽，屆時威力將持續減弱，並以每小時10公里的速度往西北西移動，預計5日上午就會抵達中國華南地區，而6日則會變成熱帶低氣壓，移動速度也會再度減緩。

另一方面，中央氣象局預報員謝佩芸表示，海葵正逐漸通過澎湖南方島嶼，過去受地形影響，強度減弱，台灣東部海面、花蓮、台東、台中等3縣市脫離暴風圈範圍，警戒區包含南投和彰化以南澎湖，以及即將被影響的金門，預估如果未來颱風減弱速度更快，暴風半徑更縮小，下午本島有機會脫離暴風圈，解除陸警。