日本政府擬「再撥款200億日圓」救水產！　開發新市場取代中國

▲日本首相岸田文雄到東京豐洲市場視察專門販售福島水產的攤販。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本開始執行核廢水排入海後，中國隨即宣布全面禁止進口來自日本的水產品，為了解決此一困境，日本政府正在協調撥款200億日圓（約台幣44億元），準備幫助水產業者擺脫對中國市場的依賴，預計下周就會公布新政策。

根據NHK報導，面對中國對日本水產品的禁令，日本政府緊急祭出對水產業者的支援方案，預計會投入超過200億日圓，幫助水產業者推動開拓新出口市場，擺脫對中國的依賴。

具體來說，目前帶殼出口到中國的扇貝，會在當地進行加工後，直接提供給中國市場，或是再轉銷到美國等其他市場；而日本政府將針對國內加工設施提供協助，希望透過補助業者引進加工設備機器，打造多元化出口地的基礎。

日本政府也將透過日本貿易振興機構（JETRO）媒合水產業者與交易對象，準備透過網路銷售等開發新的市場；此外，日本政府也有意暫時性收購並保管扇貝。

針對核廢水排入海對漁業造成的損失，日本政府目前已設立共800億日圓（約台幣176億元）的資金來支持漁業，首相岸田文雄也要求內閣官員持續研擬支持對策，以應對中國禁止進口可能造成的損失。