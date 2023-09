男買了一張彩券後倒頭就睡　醒來發現「中獎金額好多個零」嚇壞

▲男一覺醒來發現中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國阿肯色州32歲男子布萊恩(Bryan Hensley)睡前花費美元5元(約台幣159元)買了一張彩券想要試試手氣,睡醒後他好奇檢查彩券,意外發現中了最大獎美元 25,000 元(近台幣80萬元),把他嚇了一大跳。

來自阿肯色州布萊恩特市(Bryant)的布萊恩是一名卡車司機,他長途開車到愛荷華州工作時,買了當地彩券Cash Spectacular想要試試手氣,後來便在車上小睡,睡醒後意外發現中大獎。

Kay Abodeely of #Rowley won a $50,000 Super Crossword top prize on a ticket from Kwik Star in #Independence, and Bryan Hensley of Bryant, Ark., won $25,000 on a Cash Spectacular #InstaPlay ticket from Pilot Travel Center in #Altoona! #WooHooForYou pic.twitter.com/iESjXXYdzQ