男買了一張彩券後倒頭就睡　醒來發現「中獎金額好多個零」嚇壞

▲男一覺醒來發現中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州32歲男子布萊恩(Bryan Hensley)睡前花費美元5元（約台幣159元）買了一張彩券想要試試手氣，睡醒後他好奇檢查彩券，意外發現中了最大獎美元 25,000 元（近台幣80萬元），把他嚇了一大跳。

來自阿肯色州布萊恩特市(Bryant)的布萊恩是一名卡車司機，他長途開車到愛荷華州工作時，買了當地彩券Cash Spectacular想要試試手氣，後來便在車上小睡，睡醒後意外發現中大獎。

Kay Abodeely of #Rowley won a $50,000 Super Crossword top prize on a ticket from Kwik Star in #Independence, and Bryan Hensley of Bryant, Ark., won $25,000 on a Cash Spectacular #InstaPlay ticket from Pilot Travel Center in #Altoona! #WooHooForYou pic.twitter.com/iESjXXYdzQ — Iowa Lottery (@ialottery) August 29, 2023

布萊恩表示，「我當時買完後只想趕快回車上睡覺，後來確認彩券時，把我嚇了一大跳，我看到中獎金額有一堆逗號和零，想說這是真的嗎？還以為自己上了偷拍整人節目」。

愛荷華彩券公司表示，布萊恩所贏得的是該彩券最高獎金美元25,000 元，中獎機率十分小，只有0.29%的機率。布萊恩表示，他得知中獎後，立刻打電話通知家人和好友，後來也有通知老闆，因為他必須獲得對方的允許才能改道去領獎，計畫把獎金償還債務後存起來。