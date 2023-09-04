17歲少女出國旅遊「患怪病」！　短短數周離奇病逝

▲莉亞從西班牙返家後，病情迅速惡化。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

英國威爾斯一名17歲少女日前首次在沒有父母的陪伴下，和朋友一同前往西班牙海島度假，怎知她卻在旅遊期間罹患扁桃體炎（Tonsillitis），返家時症狀嚴重，儘管多次就醫仍未見好轉，甚至引發其他疾病，最終在短短幾周內離世。

根據《鏡報》報導，17歲的莉亞（Leah Rogers）5月和朋友一起到西班牙馬略卡島帕爾馬諾瓦（Palma Nova）度假，然而她卻病倒了。莉亞57歲的媽媽凱斯（Kath Rogers）表示，女兒返家後身體不適，就醫後醫生判斷為扁桃體炎，並開了抗生素給她。據悉，在此之前，莉亞就曾多次罹患扁桃體炎。

莉亞在家休息的1周內回診了2次，隨後病情嚴重惡化，她甚至因為身體不適，不慎服用了過量的乙醯胺酚（paracetamol）來止痛。由於情況依舊沒有好轉，醫生又再度開了抗生素給莉亞。沒想到莉亞返家後卻出現嚴重腹痛，經醫生診斷為感染性單核球增多症（glandular fever）。

此時莉亞的喉嚨疼痛不已，吃不下也喝不了，由於無法進食，因此被醫師要求強制住院。醫師第二天告訴莉亞的父母，血液檢查顯示莉亞患有肝功能衰竭，情況危急。莉亞隨後住進威爾斯公主醫院（Princess of Wales Hospital）的重症監護室觀察，並裝上生命維持系統。

莉亞又被轉送至伯明翰的伊麗莎白女王醫院（the Queen Elizabeth Hospital），這時的她已經失去意識。醫師接手後，隨即讓血液科醫師一同會診，因為他們擔憂莉亞的情況涉及其他疾病。

醫師表示，莉亞可能是罹患白血病，也可能是噬血球性淋巴組織球增生症（HLH），但情況已經嚴重到醫療團隊基本上已經無法對莉亞做出任何治療。莉亞的父母最終在悲痛下同意拔除莉亞的生命維持系統，而她也在幾個小時內病逝。