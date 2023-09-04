7月吸22.4萬陸客！　南韓宣布中國團客「簽證免費」

▲ 南韓仁川機場。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

中國觀光客7月起高居赴韓旅遊人數冠軍，加上8月10日解除團客赴韓禁令，南韓政府也打鐵趁熱，宣布至年底前免除中國團客電子簽證手續費，增設簽證申請中心及增加航班，鼓勵更多中國旅客來韓。

根據《紐西斯通訊社》，南韓文化體育觀光部4日在第20場緊急經濟長會議兼出口投資對策會議上，說明政府推出的「刺激中國旅客訪韓觀光方案」，為提升旅遊便利度，至今年12月31日為止，免除中國團客每人約1.8萬韓元（約新台幣435元）的電子簽證手續費。

此外，中國境內除現有的5處南韓簽證申請中心，北京及瀋陽也將開設，縮短旅客等待時間，並延長機場時間帶（Time Slot），增加往返韓中的航班數量。

今年7月訪韓的外國旅客中，中國以22萬4000人排名第一，且8月人數仍持續增加。中國截至2019年都是訪韓旅客規模最大的國家，當年人數達602萬人，且每名旅客訪韓期間支出較各國旅客平均支出高出38%。

但疫情過後以散客居多，團客也逐漸小團化，因此南韓政府為反映中國旅客喜好，推出以需求較高的文化、美食、美容等體驗行程為重的策略，且看準9月29日至10月6日的中國十一連假，將在中國當地以展覽加強行銷。

觀光部第二次長張美蘭表示，中國旅客旺盛的消費將成為擴大內需的強大推動力，將利用南韓文化的魅力全面提升中國旅客觀光體驗，確立觀光市場秩序。