颱風睽違4年登陸！路樹、電線杆全被吹垮　台東居民：這次很嚴重

▲海葵來襲，台東路樹、電桿被吹倒一整排。（圖／記者楊漢聲攝）



記者張方瑀／綜合報導

輕颱海葵3日從台東登陸後，4日凌晨4時二度登陸高雄，挾帶強風豪雨在台灣東南部造成災情，台東居民向外媒表示，台灣已經許久沒有颱風登陸，幾乎快忘記被颱風籠罩的感覺，但海葵颱風威力強大，「這次情況可能非常嚴重。」

根據《法新社》報導，海葵4日從台東登陸後，成為4年來首個登陸台灣的颱風，同時挾帶強風豪雨，造成東部千戶家庭斷電，近4000人從高風險地區撤離，還有數百個航班被迫取消。住在台東的58歲退休機械師張先生表示，「我認為這次情況可能非常嚴重，風才剛開始樹就已經倒了。」

▲海葵來襲，台東路樹、電桿被吹倒一整排。（圖／記者楊漢聲攝）



《法新社》記者指出，台東路邊到處都是倒塌的樹木，甚至有被吹落的水塔在街上翻滾，台東一名海產店老闆緊急綁住搖搖欲墜的招牌，「我幾乎忘記身處颱風中是什麼感覺，風真的好大。」他說，睡前沒想到颱風會如此猛烈，醒來後就立刻趕到餐廳將所有可能會被吹壞的東西加固，「原本還沒有颱風要來的感覺，現在真的感受到了。」

海葵颱風今（4日）凌晨二度登陸台灣，在高雄及台南沿海附近滯留打轉，目前以每小時9公里的速度緩慢朝西北西前進，現在近中心最大風速為每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；若順利的話，傍晚本島可望脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。

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