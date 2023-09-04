小飛機噴射慶祝「下秒墜毀派對現場」　左翼折斷瞬間曝光

▲小飛機爬升瞬間左翼折斷，之後失控墜機。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥一對夫妻舉辦「性別揭曉派對」（gender reveal party），並且選用小飛機噴射煙霧的方式，公布即將出世的寶寶性別。未料，這架派珀PA-25-235波尼（Piper PA-25-235 Pawnee）突然折斷左翼、失控墜毀，機師也不幸身亡，意外過程被攝影師捕捉下來，如今在社群媒體瘋傳。

根據X（前稱推特）流傳影片，新手爸媽在親友簇擁之下緊牽彼此，等待揭曉孩子性別。小飛機拖著粉紅色煙霧劃過，並且迅速拉高爬升，未料就在此瞬間失事。不過，現場賓客似乎完全沒有注意到，還沉浸在喜悅之中。

當地媒體報導，不久後一名賓客終於察覺事態不對，趕緊通報當局。32歲機師路易斯（Luis Ángel N.）被搜救人員發現倒臥殘骸中，緊急送醫後宣告不治。

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

這段悲劇影片再度引爆性別揭曉派對的爭議，網友紛紛批評，「每年都有人因此喪命，這些性別揭曉派對正在失控」、「鏡頭轉回夫妻身上，對於機師一點也不關心，令人難過」、「我一度以為所有尖叫聲都是因為他們看見飛機，但卻不是」。

另一些網友憑藉影片推測事故原因，「看起來是結構疲勞導致那次爬升幾乎沒有足夠G力（重力加速度），才造成這類事件」，也有人認為機師「對機翼過度施壓了」。

事實上，這已經不是性別揭曉派對第一次引發恐怖後果。2020年，南加州一場慶祝活動施放煙火造成祝融之災，大火延燒足足71天，毀壞十多棟建築及9204公頃土地，並且導致一名消防員死亡，當事夫婦因此被指控過失殺人罪。