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颶風剛走　4名太空人今午濺落佛州外海

▲NASA「獵戶座」太空船今天安全濺落在太平洋。（圖／路透）

▲載人6號太空組員預計台灣時間4日中午濺落佛州外海。（圖為先前NASA「獵戶座」太空船濺落／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

颶風「伊達利亞」（Idalia）襲擊美國佛州數天後，NASA與SpaceX的4名太空人3日完成在國際太空站6個月的駐點，並預計在佛州外海執行濺落（splashdown）。

CNN報導，NASA與SpaceX太空人於美東時間周日（3日）登上太空船「飛龍號」（Crew Dragon），並於上午7時05分與國際太空站分離，預計返回地球時間將會花上一天，4個人待在13英尺（3.96公尺）寬的空間裡，操控太空船回到地球軌道並朝預定降落點前進。

飛龍號太空船預計在美東時間4日凌晨0時17分（台灣時間4日中午12時17分）濺落。

NASA表示他們持續監測颶風「伊達利亞」的影響，目前看來並不會影響預定濺落行程。4名太空人分別為NASA的波恩（Stephen Bowen）、霍伯格（Warren “Woody” Hoburg），以及來自阿拉伯聯合大公國第二個上太空的太空人阿蘭雅迪（Sultan Alneyadi），還有俄羅斯宇航員費德耶夫（Andrey Fedyaev）。

小組在今年3月抵達國際太空站後，花費6個月時間在軌道實驗室中。過去一周，這群載人6號的小組太空人，除了歡迎載人7號小組，也進行相關任務交接。載人7號小組於8月26日抵達國際太空站。

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