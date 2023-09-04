海葵打轉甩雨「14縣市今停班課」　全台颱風假一次看

中央氣象局針對18縣市發布豪大雨特報，因第11號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（4）日花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台中市山區（雪山山區）、南投縣山區（合歡山區）及台東縣有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，苗栗山區、基隆北海岸、大台北、南投、雲林至台南地區及澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。