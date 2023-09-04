海葵打轉甩雨「14縣市今停班課」　全台颱風假一次看

記者黃資真、黃翊婷／綜合報導
受到海葵颱風暴風圈挾強風豪雨影響，南部多縣市陸續傳出災情。《ETtoday新聞雲》整理出全台各縣市今日（4日）停班停課資訊，共有14縣市宣布停班停課，請民眾做好防災準備。
▲海葵颱風已於今天（4日）清晨5時減弱為輕度颱風。（資料照／記者林敬旻攝）
北部地區
基隆市｜4日正常上班上課。
台北市｜4日正常上班上課。
新北市｜4日正常上班上課。
桃園市｜4日正常上班上課，復興區光華國小4日停止上班、停止上課。
新竹市｜4日正常上班上課。
新竹縣｜4日正常上班上課。惟尖石鄉秀巒村與玉峰村已達停班停課標準，4日停止上班上課。
中部地區
苗栗縣｜4日正常上班上課。
台中市｜4日宣布停班停課。
彰化縣｜4日宣布停班停課。
南投縣｜4日宣布停班停課。
南部地區
雲林縣｜4日宣布停班停課。
嘉義市｜4日宣布停班停課。
嘉義縣｜4日宣布停班停課。
台南市｜4日宣布停班停課。
高雄市｜4日宣布停班停課。
屏東縣｜4日宣布停班停課。
東部地區
宜蘭縣｜4日正常上班上課。
花蓮縣｜4日宣布停班停課。
台東縣｜4日宣布停班停課。
外島地區
澎湖縣｜4日宣布停班停課。
連江縣｜4日宣布停班停課。
金門縣｜4日宣布停班停課。
目前，海葵颱風已在4日清晨5時減弱為輕度颱風。中央氣象局預報員林定宜表示，海葵有短時間打轉現象，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，若順利的話，預估傍晚本島會脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。
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