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怕室外細菌入侵家裡！潔癖男逼客人「穿透明雨衣」才能進屋

▲▼無塵衣。（圖／CFP）

▲國外一名網友為了防止細菌入侵家裡，竟要求客人穿透明雨衣才能進他家。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

自百年大疫爆發後，消毒與清潔就成了不少家庭的「防疫新生活」，但國外一名男子卻將除菌落實得超級徹底，甚至要求客人到他家時必須套上透明雨衣，以免客人將屋外的細菌帶到他家，而在網上引發熱議。

據《鏡報》報導，這名20歲的網友日前在Reddit表示，他是一個喜歡乾淨而整潔的人。一個月前，他搬到了自己的新家，卻開始思考有多少「屋外的細菌」會進入家中，於是他便規定自己一回家就換掉外出服，不讓細菌有任何入侵的機會。

至於客人們，男子也買了一堆透明的一次性雨衣，要求客人進入他家時換一套乾淨的衣服，或是在外出服外再套上一層雨衣當作隔離。男子透露，自己與女友並不認為相關規定有任何問題，但最近一名朋友到他家做客時，卻對此大為不滿，也讓二人的友誼出現裂痕。

後來，男子和媽媽討論這件事時，媽媽告訴他這樣的要求「過分而不合理」，但男友卻不同意母親的看法，希望網友們能評評理，意外讓貼文在網上引發熱議。

不少網友與男子的母親持相同觀點，認為他「有點太極端」、「需要接受治療」，並勸他「這點細菌對你造成傷害的可能性幾乎為0」，但也有網友認可男子的做法，直指「這就跟我們把鞋子脫在室外一樣，外出服實在是太噁心了。」

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