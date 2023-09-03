國家警報再響！　氣象局發告警：屏東2鄉鎮山區防暴雨

▲氣象局針對屏東2鄉鎮發布山區暴雨訊息。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局今(3日)日下午17時03分針對屏東縣三地門鄉及霧台鄉發布山區暴雨訊息，且針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、隘寮北溪發布災防告警，持續時間至19時3分，提醒民眾留意留意溪水暴漲，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

海葵颱風暴風圈今(3日)下午15時40分登陸台東東河，將穿越台灣，明天(4日)清晨中心出海，氣象局今下午4時最新風雨預測出爐，包括台南、高雄、屏東等及離島6縣市最大陣風將可達停班停課標準，但是否停班停課，將由地方政府依最新風雨預報決定。

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氣象局於針對屏東縣三地門鄉、霧台鄉發布山區暴雨災防告警，時間將持續至晚上；而沙漠溪(海神宮)及隘寮北溪(飛龍瀑布群)也須留意已有暴雨或暴雨發生機率，提醒民眾留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

另外，氣象局下午15時22分針對花蓮縣發布大雷雨訊息以及災防告警，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。