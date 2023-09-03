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義前總理控：法國1980年射飛彈要殺格達費　誤擊客機害死81人

▲▼ 義大利前總理阿瑪托（Giuliano Amato）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利前總理阿瑪托。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利前總理阿瑪托（Giuliano Amato）受訪表示，法國空軍1980年為了刺殺利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）發射飛彈，但卻在地中海上空意外擊落一架義大利客機，呼籲法國總統馬克宏出面回應。這起客機墜毀事件發生在1980年6月27日，機上81人全數罹難。

美聯社報導，義大利前總理阿瑪托接受「共和報」（La Repubblica）的這篇採訪內容於2日刊出，他稱儘管沒有確鑿證據，但相信是法國一架戰機從航空母艦升空瞄準利比亞軍用飛機發射飛彈，卻誤擊義大利客機。他還說，當時義大利有人向格達費通風報信，所以正從南斯拉夫返國的格達費沒有搭上這架利比亞軍機。

1980年6月的這起墜機事故原因謎團重重，有人認為是機上炸彈爆炸，也有人說從數年後打撈上來的殘骸檢查表明，飛機是被飛彈擊中。而雷達追蹤數據顯示，在客機墜毀時，那片空域有許多飛機活動。

阿瑪托稱，最可信的說法是，法國空軍與美方聯手參與這場空中軍事行動，北約計畫模擬一場有多架飛機參與的演習，期間鎖定格達費發射飛彈。不過在墜機事件發生後，美國、法國與北約官員均否認當晚有進行任何空中軍事行動。

現年85歲的阿瑪托指出，他在總理任內曾寫信給時任美國總統柯林頓與時任法國總統席哈克（Jacques Chirac），敦促他們解釋清楚，但最終只換來完全的沉默。

馬克宏辦公室2日表示不會立即針對阿瑪托的言論發表評論。現任義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則是呼籲阿瑪托說明是否有確鑿證據來支持他的說法，以便政府進行更多調查。

報導指出，法國與這起墜機事件有關的說法並非第一次出現。2008年，義大利前總統柯塞加（Francesco Cossiga）接受電視訪問時，把事故歸咎於法國一枚鎖定利比亞軍的飛彈。

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