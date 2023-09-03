峇里島渡假村「電梯鋼索斷掉」！5員工慘死　2人屍體嚴重變形

▲事故發生後，電梯車廂與井道嚴重損毀。（圖／翻攝自Majoriti）



記者王佩翊／編譯

印尼峇里島一間渡假村1日發生電梯墜落意外，當時電梯車廂內一共有5名員工，其中2人當場死亡，另外3人被轉送至當地醫院，但經搶救後仍因傷勢過重死亡。警方指出，事發當時撞擊力道之大，電梯導軌與安全柵欄全都嚴重損毀，而5名死者年齡則介於19歲至24歲之間。

根據印尼媒體Majoriti報導，目擊民眾指出，事發前他看到5名渡假村員工搭乘電梯，沒想到不久後，電梯內就傳出一陣慘叫聲，緊接著則是一聲巨響。當時搭乘電梯的是2名19歲、1名20歲、1名23歲以及1名24歲的員工。

等到其他人聽到聲響趕往現場時，電梯車廂已經墜落在地面，而5人全都倒在地上。警消接獲通報後趕往現場，但是當時有2人遺體嚴重變形，明顯當場死亡。救護人員當即將傷勢嚴重的另外3人送往附近醫院急救，但最終仍不治身亡。

經過警方調查，電梯墜落原因是鋼索斷掉，至於詳細斷裂原因仍待調查，並且將深入追查渡假村是否有定期維修電梯，並遵照安全標準。

此外，現場撞擊力道之大，電梯導軌嚴重變形，甚至傾斜超過35度。而電梯井道內的安全牆與安全柵欄也遭到嚴重毀損。