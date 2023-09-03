國家警報再次響起！　氣象局告警：台東縣5區域「刮14級強風」

▲氣象局再次針對台東發布颱風強風告警。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

中央氣象局今(3)上午發布颱風強風告警，時間將持續至下午3點半，台東縣出現平均12級風或陣風14級以上風力，提醒民眾多加防範。另外，海葵目前中心在台東東方海面，其暴風圈已進入東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

中央氣象局今中午發布「颱風強風告警」，針對臺東縣5區域，包括臺東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉將出現平均12級風或陣風14級以上風力，持續時間至15時30分止。

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對於海葵最新情況，氣象局觀測，海葵中午12時的中心位置在台東的東方約80公里之處，以每小時14轉7公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

氣象局表示，海葵過去3小時強度略為增強，目前中心在台東東方海面，其暴風圈已進入東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，預估海葵颱風的中心在台東登陸，暴風圈將涵蓋宜蘭以南、新竹以南區域，然後中心逐漸過山穿越南台灣，周一清晨左右可能在高雄、台南一帶出海，接著繼續向西緩慢移動。

