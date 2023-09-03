沉沒142年帆船找到了！塵封密西根湖底　甲板、船舵保存完好

▲ 特立尼達號1881年因漏水沉沒，照片中船舵清晰可見。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國專家在密西根湖中發現一艘有156年歷史的帆船，1881年因船體漏水沉沒，塵封湖底已有142年，神奇的是殘骸保存相當完整，就連船員的物品都還留在甲板室內。

根據《美聯社》，威斯康辛州海事歷史學家貝洛德（Brendon Baillod）及耶克（Robert Jaeck）根據歷史紀錄中倖存者的描述，並利用聲納定位，今年7月15日在阿爾戈馬地區（Algoma）的密西根湖中水深約82公尺處，找到有156年歷史的帆船「特立尼達號」（Trinidad）。

他們8月31日在記者會上說明，特立尼達號是「在威州水域沉沒的船隻中保存最完好的船之一，甲板室完好無損，包括船員的財物和船錨、甲板設備」。

特立尼達號長43公尺，1867年由造船師基夫（William Keefe）在紐約格蘭德艾蘭（Grand Island）所建造，主要用於密爾瓦基（Milwaukee）、芝加哥、奧斯威戈（Oswego）及紐約之間的糧食貿易。

1881年5月13日清晨，特立尼達號載著一船煤礦開往密爾瓦基，通過斯特金灣船運河（Sturgeon Bay Ship Canal）時開始進水，最終在距離阿爾戈馬海岸約16公里處沉沒，帶走所有船員的財物和船長希金斯（John Higgins）的紐芬蘭犬，希金斯和8名船員則靠救生艇倖免於難。希金斯認為，失事原因是幾天前經過麥基諾水道時船體受損。

貝洛德及耶克在湖底發現殘骸後，隨即通報威州歷史學會一名水下考古學家，考古學家安排一艘水下載具調查現場，辨識出特立尼達號。他們也計畫與學會合作，申請登錄《國家史蹟名錄》。