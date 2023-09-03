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一張表秒懂！旅行不便險誤區多　魔鬼細節藏「不賠貓膩」

▲桃園機場行李轉盤。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃園機場行李轉盤。（圖／記者李姿慧攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近期網路上出現「去日本玩，遇到颱風回不來但旅平險沒辦法理賠」的現象，保險業者提醒，一般民眾誤以為承保旅平險，諸如班機延誤這些都會得到理賠，但實際上旅平險主要以保障海外人身安全為主，也可考慮產險業推出結合醫療跟不便險保障的綜合旅行保險擴充保障，不過隨著保險商品不斷改版，業者對「賠償」認定與消費者可能會出現落差，民眾投保前最好看仔細。

保經公司主管小楊向《ETtoday新聞雲》透露，「之所以會有糾紛，主要在於客戶買保單時根本不會問你，它是怎麼個理賠法，都是遇到問題之後才會來問可不可以理賠，最近旅平險的疑難雜症也因此變多。」

▲旅行不便險常見誤區。（圖／ETtoday整理）

▲旅行不便險常見誤區，可點圖放大。（圖／ETtoday整理）

《ETtoday新聞雲》整理，市面上對於旅行不便險理賠與業者實際賠付認定上至少有3大落差，包括：因航班或運輸工具導致餐飲費用增加，不賠、飛機延誤或取消未搭乘航空公司指定航班且兩班飛機間隔時間未達4小時，不賠、行程更改若單純是「需要提早回公司上班」等因素導致不符合保單約定要素，也不賠。

保險法專家、北宇管顧總經理劉北元指出，旅行不便險並不是包山包海，每張保單的承保範圍都不同，消費者投保前要多了解自己的保單提供保障的範圍是什麼，以避免不必要的爭議。

至於網路上提到人在日本要飛回台北但遭駁回的案例，直批「不便險根本不方便！」對此劉北元表示「旅程取消是不保天災的！」他指出，明天要搭飛機出國了，但知道颱風要來、或是目的地有颱風而沒有去旅行，這是不賠的，這類保單只賠罷工、暴動、直系血親或近親有意外、法院傳喚作證等要素，才有賠。

劉北元補充，旅程更改雖然有針對天災提供理賠，但是採「有條件承保」，現在保單條款多只保目的地天災，不保出發地，若在日本玩要回台灣，而在日本遇到颱風導致旅程被迫更改，按理說這段行程目的地為台灣，保險公司可以依條約精神不賠，消費者此時建議檢視是否符合班機延誤險理賠要素，看有沒有賠付空間。小楊則指出，雖然飛機誤點可以用班機延誤為由理賠，不過若是風雨交加時遇到航空公司硬飛的情形「還是得飛、那種沒得賠」，她表示，延誤一定要4小時才能啟動理賠機制。

劉北元提醒，很多消費者以為，以前一張保單買了，一但延誤，住宿和餐飲都會理賠，但保單規範並非一成不變，近年來保險公司財務壓力考量下，保單承範圍明顯縮水，很多保單餐飲不賠，「雖然對消費者而言感受不好，但這是集體現象」消費者要多注意理賠先寬後嚴，保單對價沒有調降的狀況。

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