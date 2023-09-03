　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

▲▼英國追風者雷諾斯（James Reynolds）抵達台灣，追隨4年來首個登陸台灣的颱風「海葵」。（圖／翻攝自X／@EarthUncutTV）

▲外國追風者雷諾斯（James Reynolds）抵達台灣，追隨4年來首個登陸台灣的颱風「海葵」。（圖／翻攝自X／@EarthUncutTV）

記者張寧倢／綜合報導

英國長期關注天氣現象的追風者雷諾斯（James Reynolds）昨天下午抵達台灣，今（3）日在社群平台X（前稱推特）上發文表示，他搶在颱風「海葵」登陸前抵達台東，上傳了他在當地拍攝的海浪直擊影片。事實上，雷諾斯1日仍在香港記錄颱風「蘇拉」造成的破壞性風雨，一天後隨即抵台追蹤海葵颱風。

雷諾斯2日大約下午4時發文表示，他已經抵達天氣悶熱的台北，但他沒有時間多作停留，隨著不斷增強海葵颱風將於24小時內登陸台灣，他必須立刻啟程往南。雷諾斯當晚抵達台東成功鎮，此地正是海葵的預計登陸點，他3日上午上傳一段影片指出「海葵在台灣台東市的北部掀起大浪」。

雷諾斯3日清晨6時表示，從衛星雲圖與雷達來看，海葵在過去6小時快速發展，颱風系統看起來對流相當旺盛。上午7時，他再次更新情況稱，成功鎮目前有中度降雨和些微風勢，由於海葵路徑南修，他將往南前往台東市，若有必要將隨時移動返北。

雷諾斯提到，台灣的崎嶇地形對於追風者而言風險相當高，山脈海拔高度有1萬2000到1萬3000英尺（約3600到3900公尺），強烈降雨可能造成洪水與土石流，他也正在適應追隨颱風動向時需面臨的崎嶇地勢挑戰。

▼雷諾斯1日人還在香港拍攝蘇拉颱風造成的強烈風雨。

ET快訊
海葵登陸前奮力開眼！　眼牆南側「大量閃電訊號」
快訊／6縣市「土石流警戒」！　增至597條
快訊／最新風雨預報出爐！　10縣市明天達停班課標準
快訊／國家警報再次響起！　5區域「刮14級強風」
快訊／海葵增強衝刺！　氣壓驟降
躲不掉了！海葵強度非同小可　恐午後登陸台東
快訊／路基遭海浪掏空！　道路坍陷
《航海王》真人版娜美被轟「身材出戲」！　網揭1細節讚：神還原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

志玲姊姊幫加油？傳郭台銘有意找林志玲任副手　郭辦回應了

丁國琳愛爬牆竟摔傷韌帶受傷　《天道》一出場只能坐輪椅

U18／張峻瑋失1分飆K解危　中華4局1比1墨西哥

海葵登陸前奮力開眼！眼牆「大量閃電訊號」　颱風雲系已包覆台灣

海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

李清娥三搭南宮珉！《戀人1》完結上演「虐心四角戀」　收視破紀錄

人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵暴風圈擴大！　6縣市「土石流黃色警戒」增至597條

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

國際熱門新聞

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕

越南女童玩鐵捲門遭壓頸　掙扎4分鐘斷氣亡

海葵登陸前強度再增！CNN：勢必引發土石流

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」

普吉島沙灘出現藍龍　泰國：千萬別碰

讓搭機旅行更順暢　空姐曝必帶3樣小物

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日媒：台灣部隊8月在美國參加國民兵主導軍演

媽酒吧狂歡把5童反鎖家中！大火逃不了成焦屍

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

他迪士尼排隊25小時「荷包大失血」：搶錢

小鎮一夕誕生10個千萬富翁！

更多熱門

相關新聞

海葵暴風圈衝進中南部　下午登陸3地機率高「終結1472天魔咒」

海葵暴風圈衝進中南部　下午登陸3地機率高「終結1472天魔咒」

海葵颱風變更強，暴風圈已從花東擴大壟罩南投、雲林以南，氣象局表示，海葵預計今(3日)下午登陸，從台東長濱、東河、成功這3地登陸機率高，今天全台都會出現降雨，其中東部和南部將是狂風驟雨最劇烈的時刻。

國家警報響了！台東防14級強風

國家警報響了！台東防14級強風

海葵撲台！仁愛鄉急堆沙包　勸撤離廬山溫泉區鄉民

海葵撲台！仁愛鄉急堆沙包　勸撤離廬山溫泉區鄉民

海葵襲台！台電超前部署　軍機載送機具赴金門待命支援

海葵襲台！台電超前部署　軍機載送機具赴金門待命支援

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

關鍵字：

追風者James Reynolds海葵海葵颱風蘇拉颱風

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

2和尚背國際精品包　行情破26萬

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面