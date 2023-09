英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

▲外國追風者雷諾斯(James Reynolds)抵達台灣,追隨4年來首個登陸台灣的颱風「海葵」。(圖/翻攝自X/@EarthUncutTV)

記者張寧倢/綜合報導

英國長期關注天氣現象的追風者雷諾斯(James Reynolds)昨天下午抵達台灣,今(3)日在社群平台X(前稱推特)上發文表示,他搶在颱風「海葵」登陸前抵達台東,上傳了他在當地拍攝的海浪直擊影片。事實上,雷諾斯1日仍在香港記錄颱風「蘇拉」造成的破壞性風雨,一天後隨即抵台追蹤海葵颱風。

雷諾斯2日大約下午4時發文表示,他已經抵達天氣悶熱的台北,但他沒有時間多作停留,隨著不斷增強海葵颱風將於24小時內登陸台灣,他必須立刻啟程往南。雷諾斯當晚抵達台東成功鎮,此地正是海葵的預計登陸點,他3日上午上傳一段影片指出「海葵在台灣台東市的北部掀起大浪」。

Update on #typhoon #Haikui from Chenggong, #Taiwan - going to hit the road south towards Taitung with plan to move back north later if need be. Moderate rain and light winds here at the moment pic.twitter.com/xo1hMUo7H6

雷諾斯3日清晨6時表示,從衛星雲圖與雷達來看,海葵在過去6小時快速發展,颱風系統看起來對流相當旺盛。上午7時,他再次更新情況稱,成功鎮目前有中度降雨和些微風勢,由於海葵路徑南修,他將往南前往台東市,若有必要將隨時移動返北。

雷諾斯提到,台灣的崎嶇地形對於追風者而言風險相當高,山脈海拔高度有1萬2000到1萬3000英尺(約3600到3900公尺),強烈降雨可能造成洪水與土石流,他也正在適應追隨颱風動向時需面臨的崎嶇地勢挑戰。

Most people have no idea how rugged, stunning beautiful #Taiwan is, but that makes it one of the toughest places in the world to chase tropical cyclones and brings a whole load of added risks with it #typhoon #haiku pic.twitter.com/QotmyfPiZO