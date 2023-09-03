讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

▲外國空姐表示，彈力繩、鞋套和登山扣這3樣物品無論是在機場或旅行期間都有幫助。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

每次外出旅遊到機場之前，待辦事項清單上通常會有收拾行李、把行動電源充飽等等，不過外國空姐西西（Cici）認為，去五金行也要一併列上，因為搭機時應該要帶著彈力繩、鞋套和登山扣這3樣物品。

商業內幕報導，外國空姐西西在TikTok平台發布一段影片稱，她每次外出旅行必帶這三樣物品，這會讓旅程更順暢，無論是在機場或旅行期間都有幫助。

►鞋套

西西表示，鞋套是過安檢不把腳或襪子弄髒的理想物品，當通過機場安檢時只要把鞋子脫掉，穿上鞋套，就能夠在不擔心感染細菌的情況下通過安檢掃描儀。另外，當手邊有髒汙鞋子要打包時，鞋套就能夠派上用場，把髒鞋包起來，保持其他衣物乾淨。

►彈力繩（bungee cord）

西西認為彈力繩對於攜帶多件行李或物品的旅行者來說，是必備的工具。她常利用彈力繩把兩件行李綁在一起，例如帶著有輪子的行李箱加上雙肩背包時，她並不會把包包背在身上，而是使用彈力繩纏繞背包後綁在行李箱上，旅行頸枕也可以用相同的方式攜帶。

►登山扣（carabiner clips）

西西透露，她看過搭機旅客把行李放在上方行李置物架時，沉重的水瓶掉出來差點砸到其他人的頭。為了防止此種情況發生，她會使用登山扣把水瓶固定在包包上。