數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

▲ 活動現場變成泥地，營地被淹沒。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert）每年8月底至9月初舉行「火人祭」（Burning Man）慶典，今年卻因暴雨影響，沙漠淪為大片淤泥，大批民眾因深及腳踝的泥水受困。

火人祭因焚燒巨大人形木像的儀式得其名，關注社區、藝術、自我表達及自力更生，每年吸引約6萬人參加。今年的活動於8月27日至9月4日舉行，1日晚間卻降下暴雨，現場泥濘不堪。

《路透》報導，數萬名與會者被要求就地避難，且須節省食物、水及燃料。主辦單位也提醒，黑石市（Black Rock City）至活動結束前仍實施封鎖，陸空交通暫停。

美國內政部土地管理局（BLM）聲明說明，過去24小時內的降雨導致必須要求車輛停駛，且預估未來幾天將有更多降雨，情況不會好轉到允許車輛進入沙漠盆地。

▲ 開車、騎車的民眾難以離開。（圖／路透）

今年首次參加火人祭的伯霍恩（Hannah Burhorn）2日向CNN透露，沙漠的沙子都變成泥土，到處都是水坑和泥漿，人們被迫用垃圾袋和密封袋包住鞋子以免卡住，其他人則是乾脆赤腳走路，「有人試圖騎腳踏車穿越，但因為泥水已經深及腳踝而受困」。

男子里德（Paul Reder）已經連續參加22年，車子沾滿厚重的泥漿，所幸他人在很大的營區，有很多物資，但估計雨水還需至少2天才會退去，雖然他打算留下來，但已經有人步行離開現場，徒步前往最近的公路。