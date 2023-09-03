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4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

▲▼4寶媽愛美「切胃」下場慘！　18個月後營養不良死亡。（圖／翻攝自推特）

▲香儂接受切胃手術後，無法進食，最終因營養不良引發多重器官衰竭。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

北愛爾蘭一名育有4名孩子的年輕媽媽因為不滿意自己的身材，2022年接受了切胃手術，希望能藉此減重，怎知術後只要一進食就會出現不適，甚至無法消化藥物，導致她的牙齒開始腐爛、頭髮脫落，最終營養不良引發多重器官衰竭，並在術後18個月死亡。

根據《太陽報》報導，來自北愛爾蘭第二大城市德里（Derry）的32歲香儂（Shannon Meenan-Browse）2022年2月在土耳其接受了俗稱切胃手術的「袖狀胃切除術」，希望藉此減肥，然而術後卻出現多項不適症狀。

香儂的丈夫表示，她在手術後無法消化食物，只能喝煮麵水，因為只要一吃東西就會嘔吐、抽筋、全身疼痛，而她的牙齒也因為不斷嘔吐被胃酸腐蝕。香儂因為營養不良，全身無力，甚至嚴重落髮，在生命的最後時刻幾乎是餓著肚子。

香儂最終被診斷為營養不良導致的多重器官衰竭，只能等待救命的肝臟移植手術，但是因為她身體太過虛弱，無法到倫敦進行手術，最後在德里當地醫院被送進重症監護室，並於8月25日病逝。

香儂的哥哥難過表示，希望人們對於減重手術有更多的認知，他能理解很多人認為到土耳其接受切胃手術是有幫助的事，但是卻有可能像香儂一樣遇到完全相反的情況，這完全是一場「賭博」。

他也希望每個人可以學會接受自己的外在，不要有容貌焦慮，應該更注重賦予自我價值的內涵，香儂為了外在付出生命代價，但她絕對不會是最後一個。

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