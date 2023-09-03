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媽媽酒吧狂歡「把5童反鎖家中」！深夜大火逃不了　慘燒成焦屍

▲▼姊妹酒吧狂歡「把小孩反鎖家中」！深夜大火　5童慘成焦屍。（圖／X／@LebogangMaile1）

▲現場被燒成廢墟。（圖／X／@LebogangMaile1，下同）

記者王佩翊／編譯

南非首都普勒托利亞近郊8月27日發生一起火災，然而事發時身為監護人的1對姊妹因為外出到酒吧喝酒狂歡，把5名小孩反鎖在家中，導致5人在大火時無法逃生，活活被燒死，遺體甚至被燒到難以辨認，只能看出5人生前絕望地抱在一起死去。

根據《都會報》報導， 36歲的詹妮蕾（Zanele Machika）8月27日帶著3名孩子一起去找住在貧民區的39歲姊姊林迪威（Lindiwe Machika）。 當晚兩人為了到酒吧喝酒狂歡，於是便把5名孩子全都反鎖在家中，分別是2歲、4歲、6歲的男童與1歲、8歲的女童。

怎知隔日凌晨卻發生火警，因為大火驚醒的鄰居們全都逃了出來。由於發生火災的是非正式住宅，通道過窄，消防車難以進入現場，無法在第一時間深入火場滅火。鄰居們見狀後，試圖拯救5名被留在家中的孩子，然而因為姊妹倆外出時將大門反鎖，鄰居們無法破門而入，只能眼睜睜地看著孩子被活活燒死。

警消表示，這場火災造成4棟房屋全被燒光，現場已成廢墟，而5名孩子的屍體則是被燒得難以辨別。鄰居則說，5人的遺體靠得非常近，甚至緊緊抱在一起，也不難看出孩子生前有多絕望。

▲▼姊妹酒吧狂歡「把小孩反鎖家中」！深夜大火　5童慘成焦屍。（圖／X／@LebogangMaile1）

詹妮蕾與林迪威各自被指控違反5項兒童疏忽罪名與5項過失殺人罪名。8歲女童、6歲男童以及2歲男童的父親約翰尼斯（Johannes Masongwane）憤怒地表示，妻子在火災前一天說要帶著孩子去找阿姨，也沒說要住在那裡，直到當天深夜才告訴他不回家了，誰知道隔日就接獲消息稱，孩子因為火災喪命，而姊妹倆卻根本不在現場。

約翰尼斯說，「那對姊妹徹底毀了我的人生，讓我失去所有，我一輩子都不會原諒她們。她們就在監獄待到死吧。」失去3名孫子與孫女的約翰尼斯母親則痛哭地說道，「她們姊妹倆因為酒精害死了孩子，永遠不能被放出來。」據悉，姊妹倆人被捕後還將約翰尼斯指定為具保人，不過約翰尼斯拒絕替兩人保釋。

另一方面，發生大火的是當地的非正式住宅，長期以來一直被列為危險居住地，並有3萬多名貧困人口生活在此。由於官方基礎設施有限，當地居民經常自行拉非法的電線，也造成嚴重的火災威脅。

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