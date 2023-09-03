北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

▲北韓證實2日凌晨舉行模擬「戰術核攻擊」演習，發射兩枚遠程巡弋飛彈。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒3日表示，前一天凌晨進行了一次模擬「戰術核攻擊」的演習，包含2枚裝載模擬核彈頭的遠程戰略巡弋飛彈假想發射演練。與此同時，北韓領導人金正恩視察了船舶引擎工廠與軍工廠，強調這些工廠的發展直接關乎國家強化海軍實力。

根據路透社、韓聯社報導，北韓官媒朝中社3日表示，勞動黨中央軍事委員會下達軍演命令並於2日凌晨進行一次為警告敵方實質核危機的「戰術核攻擊」假想發射演習。朝鮮人民軍西區戰略巡弋飛彈部隊在模擬實戰的環境中，向西部海域發射2枚遠程巡弋飛彈，並裝載模擬核彈頭的試驗用彈頭，飛行距離1500公里，飛行高度150公尺。

▲北韓宣稱兩枚遠程巡弋飛彈上裝有模擬核彈頭。（圖／路透）

此外，針對剛於8月31日結束的美韓「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演，朝中社形容這是美國與南韓正在「更加露骨地顯示出軍事對決的企圖」，並稱美韓這種狂妄性與危險性是史無前例的。

▲北韓官媒3日公開金正恩視察生產船用引擎的北中機械聯合企業所的照片。（圖／路透）

與此同時，朝中社也報導了金正恩親自前往平安北道，視察生產船用引擎等零件設備的北中機械聯合企業所與未明確指名的「重要軍工廠」，報導並未提及具體視察日期。金正恩提到，北中機械聯合企業所在北韓船舶工業與海軍武力強化方面承擔了無可取代的重任，並指示黨中央須提出工廠設施現代化與造船業發展的重要路線。