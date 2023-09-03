日媒：台灣部隊8月在美國參加國民兵主導軍演

▲國軍赴美軍事交流。（資料圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者楊明珠東京2日專電

日本產經新聞獨家報導，台灣部隊8月參加在美國中西部密西根州國民兵主導的軍演。台灣受到中國的軍事壓力，美國拜登政府希望加強美台軍事交流，協助台灣提升國防能力。

報導指出，台灣軍隊8月5日至19日參加美國密西根州國民兵所主導的軍演，包含多個國家的外國軍隊在內，參與軍演人數逾7000人，軍演是在密西根州的訓練設施等進行。台灣軍方派出多少人參與，目前還不清楚。美方的考量是支援預備役的訓練。

報導指出，美方也在台灣實施訓練支援，但這次台灣軍方參與軍演的部隊規模，比之前與美方實施的訓練部隊規模還大。這次是繼去年夏天之後，台美深化軍事交流，提升相互運用性。今後台灣軍方派遣參與演訓的規模可能擴大。

報導還說，美方這次是運用國民兵而非美國聯邦軍（通稱美軍），主要是考慮到不要太刺激中國。受到2014年俄羅斯併吞克里米亞半島的影響，美國國民兵的訓練也對非同盟國的烏克蘭軍隊實施。

拜登政府今年2月公開中國國家主席習近平指示共軍在2027年之前做好武力犯台準備的情報，藉以牽制中國。為了阻止習近平政府武統台灣，拜登政府進一步擴大支援台灣加強國防能力。

拜登政府今年7月宣布提供台灣3.45億美元的軍事援助，這有別於一般軍售，是使用總統權限，不須國會通過就可提供物資。這是美國總統首度運用此權軍援台灣，提供防空系統及儲備用的國防裝備等。