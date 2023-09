伊朗宣布接收俄戰鬥教練機　以提升空軍作戰能力

▲伊朗接收俄教練機「雅克-130型(Yak-130)」 。(圖/翻攝推特「@IranDefense」)

文/中央社德黑蘭2日綜合外電報導

伊朗媒體今天報導,伊朗空軍已接收一批先進的俄羅斯戰鬥教練機,以「提升空軍的訓練和作戰能力」。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社(Tasnim)報導,「多架雅克-130型(Yak-130)教練機已加入伊朗中部伊斯法罕(Isfahan)的夏希德巴貝儀空軍基地(Shahid Babaei Air Base)。」

It is now confirmed that the recent sightings of Russian AN-124, were bringing in YAK-130 jets. The footage was posted by various social media accounts, & has been confirmed by state media



YAK-130 is used to train pilots for more advanced Russian aircraft like SU-35S & SU-30SM2 https://t.co/nalC6zFooF pic.twitter.com/Q1ZiDybVYU