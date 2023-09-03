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研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕　「極端氣候」是主因

9成以上人類慘遭滅絕，恐與「這件事」有關係

▲氣候變遷，恐是史前人類族群潰堤的主因（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

極端氣候對人類的威脅，或許早有先例。一項8月31日發表在《科學》（Science）上的研究，指出史前人類的重大發現。據該研究，大約在80萬至90萬年前，有98.7%的人類祖先慘遭滅絕。科學家相信，這可能與極端氣候脫不了關係，但也讓現代人的祖先——「海德堡人（Homo heidelbergensis）」，趁勢出現。

這項研究，是中國科學院上海營養與健康研究所的博士研究員——李海鵬、義大利、美國學者合力完成。他們使用自主研發的「快速極小時間溯祖（FitCoal）」工具，根據3154名在世者基因分析演化歷史，指出人類祖先在93萬年前，開始出現族群崩潰！全族群個體數，從9萬8000個驟減到1280個，這情況甚至持續了約11萬7000年。

科學家推估，極端氣候可能是崩潰主因。這次事件，剛好發生在全球氣候最動盪的時期：冰河期延長，海平面下降，非洲、歐亞地區可能經歷了長期乾旱…這些氣候條件，顯然讓當時人類搜集食物是難上加難。

然而，研究報告的資深作者之一、羅馬大學人類學教授曼齊（Giorgio Manzi）和他的同事認為，這一階段帶來的生存壓力，可能也催生另一種新物種：海德堡人（Homo heidelbergensis）。

海德堡人被認為是現代人類，以及與人類近親尼安德特人和丹尼索瓦人的共同祖先。而智人（Homo sapiens）則約在30萬年前開始出現。

值得注意的是，這段時間的化石記錄相對較少。曼齊指出：「我們知道在60萬到90萬年前，非洲化石記錄幾乎沒有，而在這之前和之後，都有更多的化石證據。」歐亞地區也一樣，例如80萬年前出現了歐洲古老人種「前人（Homo antecessor）」，而後大約20萬年則出現空白期。

然而，未參與該研究的專家，對這創新的估算方法表示懷疑。德國「馬克斯普朗克演化人類學研究所」族群遺傳學家席佛斯（Stephan Schiffels）表示：「這有點像只從幾分鐘後抵達湖岸邊的漣漪，來推測落入湖中央的石頭大小」他認為研究結果雖令人驚訝，但仍需更多有力證據支持。

無論如何，氣候變遷是人類終將面對的課題，無論結果正確與否，仍要時刻警惕在心。

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