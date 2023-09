NASA發現月球新坑洞　研判俄羅斯「月球25號」探測器墜毀撞擊

▲NASA公布2020年6月與今年8月對比照,發現月球表面出現新的坑洞。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯今年8月無人月球探測器「月球25號」墜毀月球表面,宣告睽違47年的登月任務失敗收場。依據美國國家航空暨太空總署(NASA)捕捉到的影像,月球表面出現直徑約10公尺的新坑洞,研判可能是月球25號墜毀撞擊所造成。

綜合路透、法新社等報導,在俄羅斯登月任務失敗後,俄羅斯聯邦太空總署(Roskosmos)8月21日公開月球25號的估計墜毀點,NASA團隊隨即發送指令,利用月球軌道探測器(LRO)進行拍攝,並在8月24日取得上述地點的最新影像。

NASA人員調出先前拍攝的舊畫面,並與新影像進行前後對比,發現月球表面出現新的坑洞,直徑約10公尺,距離月球25號預定著陸點約400公里。

NASA表示,「由於新坑洞靠近月球25號的估計墜毀點,因此LRO團隊得出結論,這很有可能是(月球25號)執行任務所產生的,並非天然撞擊物造成。」

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter imaged a new crater on the Moon’s surface that is likely the impact site of Russia’s Luna 25 mission, which experienced an anomaly that caused it to impact the Moon on Aug. 19. https://t.co/PWS0zuI6WN pic.twitter.com/1XGpA5WRC5