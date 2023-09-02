NASA發現月球新坑洞　研判俄羅斯「月球25號」探測器墜毀撞擊

▲NASA公布2020年6月與今年8月對比照，發現月球表面出現新的坑洞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯今年8月無人月球探測器「月球25號」墜毀月球表面，宣告睽違47年的登月任務失敗收場。依據美國國家航空暨太空總署（NASA）捕捉到的影像，月球表面出現直徑約10公尺的新坑洞，研判可能是月球25號墜毀撞擊所造成。

綜合路透、法新社等報導，在俄羅斯登月任務失敗後，俄羅斯聯邦太空總署（Roskosmos）8月21日公開月球25號的估計墜毀點，NASA團隊隨即發送指令，利用月球軌道探測器（LRO）進行拍攝，並在8月24日取得上述地點的最新影像。

NASA人員調出先前拍攝的舊畫面，並與新影像進行前後對比，發現月球表面出現新的坑洞，直徑約10公尺，距離月球25號預定著陸點約400公里。

NASA表示，「由於新坑洞靠近月球25號的估計墜毀點，因此LRO團隊得出結論，這很有可能是（月球25號）執行任務所產生的，並非天然撞擊物造成。」