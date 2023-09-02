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東京高級飯店房價漲　「每晚飆破2萬」原因曝光

▲▼ 。（圖取自東京皇宮飯店網頁palacehoteltokyo.com）

▲日本東京市區高價位飯店住宿費飆漲，原因與報復性消費、觀光振興方案創造內需等有關。（圖取自東京皇宮飯店網頁palacehoteltokyo.com）

中央社東京2日綜合外電報導

日本東京市區飯店住宿費飆漲，高價位飯店平均每日房價（ADR）較COVID-19疫情前高約3成，漲幅超過美國紐約的飯店，甚至有飯店每晚要價逾10萬日圓（約新台幣2萬1800元）。

日本經濟新聞報導，位於東京都千代田區的東京皇宮飯店（Palace Hotel Tokyo），平均每日房價首度超過被視為海外高級飯店標準的10萬日圓。此外，日本各大飯店為吸引富裕階層外國客訪日，陸續進行高檔升級的改裝工程。

東京皇宮飯店今年1到7月的平均每日房價來到8萬7999日圓，較2019年的6萬2047日圓上漲約4成；而在今年住宿需求量大的3到4月，平均房價更首度超過10萬日圓。

同樣位於東京都千代田區的東京帝國飯店，2019年3月的平均房價是每晚3萬6045日圓，但今年4到6月已上漲到近6萬日圓。

這些飯店的平均房價之所以飆漲，主因跟報復性消費、日本政府推出的觀光振興方案創造內需、訪日外國客回流等有關。

飯店房價上漲還跟日圓續貶有關。對海外消費者來說，在以日圓為基礎的情況下，就算業者提出較高的房價也不會讓消費者有昂貴感受。

東京帝國飯店社長定保英彌說：「如果考慮到日圓貶值，房價還有上漲空間。」

根據美國專門調查飯店行情的業者STR表示，今年1到6月，東京高價位飯店平均房價為每晚4萬6133日圓，較2019年同期成長約33%。

同樣是今年1到6月的主要國際大城飯店房價漲幅，以各國貨幣為基礎來看，美國紐約成長約16%來到355美元、英國倫敦成長約30%來到289英鎊，日本漲幅高於英美水準。

受到日本將「核處理水」排放入海，外界憂慮可能造成中國住宿客減少。不過，中國觀光客至今仍低於疫情前水準，東京飯店房價上漲主要是來自美國及歐洲觀光客所帶動。

東京皇宮飯店表示，他們的住客主要以美歐人士為主，「核處理水」並沒有帶來顯著影響。

相對於東京麗思卡爾頓飯店（The Ritz-Carlton, Tokyo）每晚房價15萬5000日圓來說，位於美國紐約中央公園附近的麗思卡爾頓飯店14萬5910日圓，兩者要價都超過10萬日圓，可以看出日美主要大城市的飯店房價差距已縮小。

再以希爾頓（Hilton）飯店為例，位於東京都新宿區的每晚房價7萬3000日圓，已高於位於紐約的5萬2076日圓。希爾頓方面表示，東京都內飯店房價，跟海外同品牌飯店價格無關，是隨著東京都內住房需求出現波動。

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