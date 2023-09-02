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迪士尼是搶錢米老鼠屋！他排隊25小時「荷包大失血」：最大印鈔機

▲▼法國巴黎迪士尼樂園票價高昂，被加拿大遊客痛批「搶錢的米老鼠屋」。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎迪士尼樂園票價高昂，被加拿大遊客痛批「搶錢的米老鼠屋」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

迪士尼樂園能夠讓每個世代的孩子留下最美好的童年回憶，然而這可能是用無數遊客的錢所堆出來的！一名加拿大的父親痛批，他最近帶著孩子共一家四口前往巴黎迪士尼遊玩，但帳單刷下來卻讓他心痛到欲哭無淚，大喊迪士尼根本搶錢，且遊客擠爆遊樂園，若沒買快速通關，想玩到每項遊樂設施可能得等25個小時。

根據《紐約郵報》，對於天真無邪的孩童而言，迪士尼樂園或許是「世界上最快樂的地方」，但來自加拿大的一名父親馬利歐（Mario Zelaya）卻不這麼認為，他在社群短影音平台TikTok拍攝一段他帶著妻子、2名子女前往巴黎迪士尼的影片，他怒批光是門票就讓他花了1200美元（約新台幣3萬6800元），質疑米老鼠屋根本是「吸錢機器」。

馬利歐表示，「光是門票就需要1100歐元，對美國人來說是1200美元，對加拿大人來說是1600加拿大元（CAD）。我到底為什麼要這麼做？」

馬利歐所拍攝的短影音獲得超過24萬的點擊率，他在影片透露其實最初購買的是每人120美元的標準票，然而看到大批人潮擠爆遊樂園、每一項遊樂設施都大排長龍，於是他又額外掏出每人173美元購買「快速通關」迪士尼尊想卡（Disney Premier Access），不過即便如此，這也不能保證遊客每項遊樂設施都能不用排隊、進到快速通行道。

▲▼法國巴黎迪士尼樂園票價高昂，被加拿大遊客痛批「搶錢的米老鼠屋」。（圖／達志影像／美聯社）

馬利歐抱怨，「迪士尼樂園人滿為患，真是太瘋狂了吧！無論是在法國巴黎、美國佛州奧蘭多迪士尼、還是加州迪士尼，都是一樣要排這麼久」，影片畫面中果然出現大批遊客排成長列隊伍，他直呼這根本是一趟「糟糕的旅程」，如果沒有額外購買快速通關，至少需要等待1個小時15分鐘。

馬利歐表示，「我坦承我犯了一項巨大的錯誤，那就是我帶家人去了巴黎迪士尼樂園，我為我花那麼多錢感到尷尬。如果我沒有購買用來快速通關的貴賓票，我和家人們恐怕得等至少超過25個小時，才能乘坐各種遊樂設施。」

馬利歐向網友們建議，「因為人太多了啦......我的建議是，千萬別去迪士尼樂園玩，因為迪士尼樂園是『全球最大的印鈔機』，因為瘋狂的長時間等待才是迪士尼的規則，若你不願意排隊，就得花一大筆錢升級到高級快速通關證，但若你決定排隊，因為貴賓卡不包括所有遊樂設施，無論如何你還是得花一大筆錢。」

@supermariozelaya Here’s the Disney rules: 1) Expect crazy long wait times 2) if you dont want to wait in line, expect a huge bill to upgrade to a Premier Pass. 3) if you decide to wait in line instead because the Premier pass doesnt cover ALL the rides, expect a huge bill regardless ???? #disney #disneylandparis #paris #longlineup #expensive ♬ original sound - Mario Zelaya

馬利歐的影片獲得廣大迴響，光是網友留言就超過360則，「現在迪士尼真的是在敲竹槓，我現在不會讓他們拿我的錢來滿足我自己，我慶幸自己是1990年代去的，那時我還能負擔得起」、「真的是這樣，我等了2個小時才終於坐到只有5分鐘的無聊設施」、「我們一家五口花了5000美元」、「那裡的食物貴又難吃」。

《華盛頓郵報》先前曾指出，迪士尼樂園的門票價格在過去的50年內，足足飆漲了3871%，尤其在過去一年內更是提高主題樂園的票價，激怒許多忠實粉絲和遊客，不過今年早些時候因為需求疲軟，迪士尼現任CEO艾格（Bob Iger）調降了前任CEO實施的部分漲價措施，然而票價卻仍居高不下。

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