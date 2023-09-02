受傷公象憤怒橫衝直撞！他拿麻醉槍哀嚎狂奔　遭大象衝撞重壓慘死

記者羅翊宬／綜合報導

印度南部卡納塔卡邦最近傳出一名護林員遭大象壓死的慘劇，該隻大象因為日前發生衝突而受傷，男性護林員本來是想藉由麻醉緩和大象情緒，方便其他人類為大象治療，豈料卻反而激怒大象，極其痛苦的大象在森林裡發狂衝撞，最後導致護林員被壓到重傷，送醫後仍宣告不治。

根據《太陽報》，這起悲劇發生在8月31日周四，印度卡納塔卡邦一座森林裡，當名為文卡泰什（Venkatesh）的護林員試圖麻醉這頭雄性長牙大象時，大象襲擊文卡泰什，從樹上所拍攝到的影像顯示，大象從灌木叢中猛衝出來，護林員文卡泰什則試圖用麻醉槍射擊牠。

▲護林員文卡泰什為大象麻醉失敗，遭衝撞慘死。（圖／翻攝自YouTube，下同）

然而這個舉動徹底激怒大象，憤怒的大象衝向文卡泰什，文卡泰什則開始驚恐萬分地在樹林中逃竄，此時他一邊尖叫求救，身後則傳來大象憤怒的咆哮聲，護林員和大象消失在影片的畫面中，最後又看到一群人抬著受傷、渾身鮮血的文卡泰什，開著車緊急將他送醫接受治療。

由於文卡泰什的頭部、身體沾滿鮮血，且傷勢頗重，被發現時一動也不動，當他被送往哈桑地區（Hassan District）的醫院後，就連醫師也都束手無策。

報導指出，其實該隻憤怒的雄性大象被當地人稱為希瑪（Bheema），希瑪8月25日在和別隻大象發生嚴重衝突後受傷，當時牠接受了第一次的治療，然而牠的傷勢並未好轉，因此公園的主要森林管理員批准了進一步的治療，因此才讓此次罹難的護林員文卡泰什為大象進行治療。

目前希瑪的行蹤不得而知。