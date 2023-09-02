建築物有倒塌風險　英國超過100間學校緊急關閉

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國大多數的學校即將於4日開學，但教育部7月31日發布聲明勒令超過100間學校關閉，因為學校部分建築物採用的鋼筋蒸壓加氣混凝土（RAAC）有倒塌風險。數千名受影響的學生開學後將需要在別的地點上課，或改採居家遠距上課。

綜合天空新聞、紐約時報等報導，鋼筋蒸壓加氣混凝土（RAAC）是一種輕質混凝土材料，在1950年代至1990年代中期廣泛被使用，許多學校、醫院及公共建築均使用RAAC建造，使用年限僅約30年，這些建築物如今已有倒塌風險。英國確認156間學校建築物使用RAAC建造，其中52間已採取安全措施降低風險，不需要關閉，但其餘104所學校建築物必須立即關閉。

英國政府表示將與地方當局合作，針對受影響學校制定個別解決方案，包括使用其他建築上課、與其他學校共享空間等，居家遠距上課將是最後選項。教育部表示，大多數學校會持續進行到校上課，只有使用RAAC建造的特定大樓關閉。

其實早在1994年以來政府就已經意識到RAAC建築存在風險，但整個狀況在2018年受到外界關注，因為肯特郡一間學校建築物的屋頂倒塌。已知目前約有2.4萬棟學校大樓已超過原先設計年限，這讓許多學校領導者形容，建築安全問題的規模令人震驚。

▼英國政府將針對受影響學校制定解決方案，包括使用其他建築上課等，居家遠距上課將是最後選項。（示意圖／CFP）