摩洛哥遊客玩水上摩托車迷路　誤闖阿爾及利亞水域遭射殺

記者詹雅婷／綜合外電報導
摩洛哥4名遊客8月29日前往該國東北部薩伊迪耶（Saïdia）的海邊玩水上摩托車，因為迷路不小心誤闖鄰國阿爾及利亞水域，遭當地海岸防衛隊開槍，一人遭槍殺、一人失蹤研判已喪命、一人遭逮捕，只有一人脫逃成功返回摩洛哥。
綜合法新社、BBC等報導，這4人均擁有法國與摩洛哥雙重國籍，依據倖存男子穆罕默德基希（Mohamed Kissi）的說法，當時一行人在海上不小心迷路後繼續前進，後來才發現已經進入阿爾及利亞海域，「我們之所以知道我們在阿爾及利亞，是因為有一艘黑色阿爾及利亞小艇駛向我們，朝我們開槍。」
基希稱，他本人並未中彈，但總計有5顆子彈打中他的兄弟及朋友，同行的比拉爾基希（Bilal Kissi）遭對方擊斃，男子梅爾喬爾（Abdelali Merchouer）失蹤推測已經喪命，斯納比（Smail Snabe）遭槍擊受傷後被阿爾及利亞逮捕。
Jeunes, travailleurs et pères de familles: qui sont les quatre victimes des tirs de la marine algérienne près de Saïdia?— Le360 (@Le360fr) September 1, 2023
Membres d’une seule famille ou amis proches, Bilal et Mohamed Kissi, Abdelali Mchiouer et Smaïl Snabé sont respectivement trois Franco-Marocains et un… pic.twitter.com/xYGpJObwFa
據信事發當下基希一行人的水上摩托車燃料用盡，基希事後被摩洛哥海軍接走，是4人當中唯一返回摩洛哥的人。而斯納比則在8月31日受審，但詳細情況仍未知。
摩洛哥已針對這起事件展開調查，政府發言人被問及此事時拒絕置評，只說這是司法部門的事情。法國外交部通報一人死亡，並未提供具體細節、沒有公開死者身分，僅表示有另一名法國公民「涉及我國多名國人的事件」遭到監禁。阿爾及利亞則未立即發表評論。
這起事件發生在阿爾及利亞與摩洛哥兩國緊張關係加劇之際，兩國早在1994年就已關閉邊境，阿爾及利亞更在2021年與摩洛哥斷交，稱摩洛哥採取具有敵意的行為，但摩洛哥稱阿爾及利亞選擇斷交毫無道理可言。
Saïdia (Maroc) : deux vacanciers, dont un Franco-Marocain, perdus en mer lors d'une sortie en jet-ski se font tuer par des garde-côtes algériens (MàJ)pic.twitter.com/7WWMHo5b14— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) September 1, 2023
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