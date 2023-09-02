摩洛哥遊客玩水上摩托車迷路　誤闖阿爾及利亞水域遭射殺

記者詹雅婷／綜合外電報導

摩洛哥4名遊客8月29日前往該國東北部薩伊迪耶（Saïdia）的海邊玩水上摩托車，因為迷路不小心誤闖鄰國阿爾及利亞水域，遭當地海岸防衛隊開槍，一人遭槍殺、一人失蹤研判已喪命、一人遭逮捕，只有一人脫逃成功返回摩洛哥。

綜合法新社、BBC等報導，這4人均擁有法國與摩洛哥雙重國籍，依據倖存男子穆罕默德基希（Mohamed Kissi）的說法，當時一行人在海上不小心迷路後繼續前進，後來才發現已經進入阿爾及利亞海域，「我們之所以知道我們在阿爾及利亞，是因為有一艘黑色阿爾及利亞小艇駛向我們，朝我們開槍。」

基希稱，他本人並未中彈，但總計有5顆子彈打中他的兄弟及朋友，同行的比拉爾基希（Bilal Kissi）遭對方擊斃，男子梅爾喬爾（Abdelali Merchouer）失蹤推測已經喪命，斯納比（Smail Snabe）遭槍擊受傷後被阿爾及利亞逮捕。

Jeunes, travailleurs et pères de familles: qui sont les quatre victimes des tirs de la marine algérienne près de Saïdia?



Membres d’une seule famille ou amis proches, Bilal et Mohamed Kissi, Abdelali Mchiouer et Smaïl Snabé sont respectivement trois Franco-Marocains et un… pic.twitter.com/xYGpJObwFa — Le360 (@Le360fr) September 1, 2023

據信事發當下基希一行人的水上摩托車燃料用盡，基希事後被摩洛哥海軍接走，是4人當中唯一返回摩洛哥的人。而斯納比則在8月31日受審，但詳細情況仍未知。

摩洛哥已針對這起事件展開調查，政府發言人被問及此事時拒絕置評，只說這是司法部門的事情。法國外交部通報一人死亡，並未提供具體細節、沒有公開死者身分，僅表示有另一名法國公民「涉及我國多名國人的事件」遭到監禁。阿爾及利亞則未立即發表評論。

這起事件發生在阿爾及利亞與摩洛哥兩國緊張關係加劇之際，兩國早在1994年就已關閉邊境，阿爾及利亞更在2021年與摩洛哥斷交，稱摩洛哥採取具有敵意的行為，但摩洛哥稱阿爾及利亞選擇斷交毫無道理可言。