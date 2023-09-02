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警察擊斃非裔孕婦一屍兩命！她拒盤查開車衝撞　密錄器畫面公布

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州21歲非裔孕婦塔基亞楊（Ta'Kiya Young）遭警察擊斃，根據警方1日公布的密錄器畫面，她被懷疑在超市順手牽羊，但拒絕下車接受盤查，之後甚至開車衝撞員警，卻遭對方開槍打中。

BBC報導，本案8月24日發生在俄亥俄州哥倫布市（Columbus）近郊的布蘭登鎮（Blendon Township），2名員警接獲另一案通報，前往連鎖超市克羅格（Kroger）停車場，協助消費者打開反鎖的汽車，之後被一名店員告知，塔基亞疑似在店內偷竊。

根據密錄器畫面，一名員警站在駕駛座門邊，反覆要求下車，塔基亞楊反問「為了什麼？我不會那樣做的。」她看見另一名員警站在汽車前方，左手放在引擎蓋上，右手拔出手槍，開口詢問「你要開槍打我嗎？」接著踩下油門往前衝。

眼見即將被撞，車前員警朝著塔基亞開了一槍，同時迅速躲開，而汽車直接撞上旁邊磚牆。接下來，警方打破車窗試圖進行醫療協助，但孕婦與肚裡寶寶都沒能存活。

▲▼美國俄亥俄州21歲非裔孕婦塔基亞楊（Ta`Kiya Young）遭警察擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國俄亥俄州21歲非裔孕婦塔基亞楊（Ta`Kiya Young）遭警察擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

▲21歲非裔孕婦遭警察擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

家屬表示，塔基亞楊預產期為11月，還有另外2個兒子，分別為6歲和3歲。他們在密錄器公布前已經看過影片，但在聲明中表示，這起槍擊事件「顯然是犯罪行為」，而且是可以避免的。

布蘭登警察局已經要求俄亥俄州總檢察長刑事調查局釐清此案，目前涉案員警的身分尚未公布，但在案發後2人都被處以行政休假，目前站在車窗旁的員警已經復職，開槍的員警仍被停職中。

布蘭登警察局局長貝爾福德（John Belford）1日形容，這起事件是一場悲劇，也能理解家屬的悲傷，「儘管我們沒有人能夠完全了解他們的痛苦有多麼深，我們所有人會在禱告時記得他們，並給他們時間與空間，消化這起令人心碎的事件。」

 
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