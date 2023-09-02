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日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」！東電：安全無虞

▲福島第一核電廠,核廢水。（圖／CFP）

▲福島核電廠排放核處理水後，當局在採集海水驗出10貝克的氚，符合安全標準。（圖／CFP）

文／中央社

日本東京電力控股公司昨天表示，福島第一核電廠把核處理水排入海洋，在8月31日採集的海水樣本中檢測出10貝克的氚。這是自8月24日排放核處理水後首次檢出氚，但沒有達到必須停止排放核處理水的標準，東電表示安全無虞。

「日本經濟新聞」與「產經新聞」報導，被檢出氚的海水樣本，取自排水通道出口東北方約200公尺處。東電表示，水中檢驗出放射性物質，是受到排出的核處理水影響，但表示「沒有安全上問題，將照計劃繼續排放」。

東電把在福島第一核電廠周邊3公里範圍內10個地點取得的海水樣本送去檢測，其他9個地點的氚濃度都低於能檢測出的下限值。檢出10貝克的採樣地點距離排水口最近，10貝克幾乎就是可以檢測出氚濃度的下限。

東電設定，在距離核電廠3公里範圍內，「判斷必須停止排放」的氚濃度為每公升700貝克，如果發現氚濃度異常，就必須立即停止排放。每公升海水中的氚濃度如果超過350貝克，則必須確認設備是否異常。

東電在排放核處理水之前先用大量海水稀釋，使每公升含氚量不到1500貝克，低於世界衛生組織（WHO）作為飲用水水質標準規定的每公升1萬貝克。

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