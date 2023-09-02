南韓釜山澡堂大爆炸！大樓晃動「噴橘黃火焰」　消防員被炸飛重傷

▲南韓釜山某公共澡堂1日下午傳出兩次爆炸，2名消防員被炸成重傷。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山市東區某公共澡堂的地下室昨（1）日下午發生火災、連續爆炸，造成2名前往滅火的消防員重度燒燙傷，以及其他22人輕度燒燙傷，包括其他消防員、警察、區廳公務員、看熱鬧的居民等，幸好當天澡堂因為是平日而未開門營業，因此沒有造成更大的傷亡，初步研判是地下1樓燃料槽爆炸釀禍。

根據《韓聯社》，位於南韓釜山廣域市東區佐川洞埋築地村的公共澡堂，1日下午1時40分爆炸起火，消防當局立刻派人前來滅火，經過20分鐘後，原本從建築物竄出的濃煙幾近消失、且也沒有火勢延燒至周遭建築的跡象，因此消防人員判定完成初步滅火工作。

▼公共澡堂爆炸起火瞬間的監視器影像曝光。

正當東區廳長金震洪、警察、當地村莊統長、洞長以及其他公務員和湊熱鬧的居民們靠近時，下午2時地下1樓突然又傳出第二次爆炸，從公開的監視器影像可以看到，當消防員在建築外圍巡視時，突然傳出一陣爆炸聲，接著橘黃色的火焰瞬間從公共澡堂內部蔓延噴出，由於當地住宅密集，嚴重爆炸導致窗戶玻璃碎裂。

目擊者A某表示，「火勢突然從建築物裡爆出，玻璃碎片和其他大樓建材瞬間被往外炸出，在附近的人像是被炸飛一樣倒地，我看到2名消防員躺在地上。」

A某補充，「其中一名消防隊員被其他人抬出去，東區廳長（金震洪）衣服著火，其他來看熱鬧的2名居民衣服也著火，村莊統長、洞長、組合長等人手臂也被火燒傷。」

63歲白姓居民也表示，「我聽到至少2次的『ㄎㄨㄤ』爆炸聲，整棟建築物都在搖晃！」

▲南韓釜山某公共澡堂1日下午爆炸，起火處被燒得焦黑。（圖／達志影像）

釜山消防當局研判爆炸、起火地點位於公共澡堂地下1樓，該處有地下燃料槽。而直到火災發生3個小時40分鐘後，公共澡堂內部溫度還是沒有下降，在經歷過第二次爆炸後，消防人員無法貿然進入起火地點進行確認。

釜山消防本部今（2）日公布最新數據，表示有2人重傷、22人輕傷，重傷者皆為消防員，至於輕傷者中消防員為10人、警察3人、區廳公務員4人、附近居民7人。