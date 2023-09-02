　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

記者吳美依／綜合報導

日本氣象廳預測，今年第11號的強颱海葵目前正在沖繩縣宮古島以南海域向西移動，預計保持強度，3日逼近沖繩縣先島群島（西南部的宮古群島及八重山群島等）。截至今（2）日，沖繩縣離島地區已有至少49個航班停飛，當局也警告先島群島居民，若非必要避免外出，即使在室內也需遠離門窗。

《日本放送協會》（NHK）引述日本氣象廳預測報導，先島群島截至3日上午的24小時內預期降雨量達80毫米，未來3天將有雷電、暴雨及強風可能性，沖繩本島及大東群島也會有持續暴風雨。當局呼籲，沖繩縣居民應注意巨浪、強風、山體滑坡、洪水及溪水上漲的風險。

▲▼日本氣象廳9月2日上午9時對於海葵颱風的預測。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本氣象廳2日上午9時對海葵颱風的預測。（圖／翻攝日本氣象廳）

隨著海葵逼近，風暴越來越劇烈，沖繩離島地區至少49個航班停飛，包括全日空航空19個航班、琉球空中通勤14個航班等，受影響班次可能還會持續增加。此外，2日及3日的海上航班也預計會陸續取消，但各船舶公司會根據天氣情況做出最後決定。

與此同時，今年第12號颱風「鴻雁」也正在南鳥島附近海域向西北方向移動，預計2日晚間至3日凌晨最靠近東京都小笠原群島，未來3天預期會有強風、大浪及局部雷陣雨的可能性。

 
ET快訊
蘋果西打停產衝擊！　大西洋飲料「賣地求生」換1.38億
快訊／墾丁湧大浪！　各沙灘禁止遊客進入
海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出
貨車剎不住！　「連撞2輛BMW」名車變廢鐵
遺產不想給兒女　老董4000萬存款送給看護
快訊／北北基宜大雨特報！　雨下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

俄最新核武系統「薩爾馬特洲際飛彈」投入戰鬥　可打擊美國本土

南韓釜山澡堂大爆炸！大樓晃動「噴橘黃火焰」　消防員被炸飛重傷

強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」！東電：安全無虞

日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼

普丁：很快將與中國國家主席習近平會面

南非18人涉嫌搶劫運鈔車　激戰90分鐘遭警方擊斃

星總統當選人允文允武　會寫書法還曾夢想當運動員

囊括7成選票　新加坡前國務資政當選總統

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

俄最新核武系統「薩爾馬特洲際飛彈」投入戰鬥　可打擊美國本土

南韓釜山澡堂大爆炸！大樓晃動「噴橘黃火焰」　消防員被炸飛重傷

強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」！東電：安全無虞

日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼

普丁：很快將與中國國家主席習近平會面

南非18人涉嫌搶劫運鈔車　激戰90分鐘遭警方擊斃

星總統當選人允文允武　會寫書法還曾夢想當運動員

囊括7成選票　新加坡前國務資政當選總統

海葵「4年來具規模登陸颱風」！出海位置是關鍵　警戒區域曝光

高雄小港岸邊漂男屍！撈起無生命跡象　腰間1把鑰匙查出身分

搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

李強會見IMF總裁：中國有信心能力推動經濟持續健康發展

幕後／綠評估郭台銘連署過門檻「非難事」　警戒四腳督衝擊小雞選戰

79.8萬起！「納智捷U6、URX」最多降7萬　中型休旅80萬有找

快訊／新北市發佈人事令！　侯友宜「老部屬」柯慶忠升任副秘書長

KKBOX風雲榜就在今天！《ETtoday》陪你線上嗨整晚「豪華卡司一次看」

清純女研究生暈船酒店男模　出場要先繳保證金...她急轉5萬點數

浪漫國3竹南段？前車駕駛「掏雪」紛飛　棉絮狂黏擋風玻璃他傻眼

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

國際熱門新聞

快訊／尚達曼當選新加坡總統

夫妻慶生…帳單竟寫「你是混蛋」

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

馬戲團妹子空翻墜地　腦袋重擊舞台後不動了

越南卡車輪胎突爆炸　3人被轟飛2人當場死

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

星總統當選人會寫書法　還曾夢想當運動員

他搭機「3小時尿尿4次」惹怒走道乘客

南韓：北韓向朝鮮半島西部海域發射多枚導彈

南非18人涉嫌搶劫運鈔車　遭警方擊斃

Google街景驚見運屍？真相一票人笑歪

囊括7成選票　新加坡前國務資政當選總統

沙國退休老師發文罵政府「被判死刑」　

更多熱門

相關新聞

海葵颱風來勢洶洶！　侯友宜取消競選行程坐鎮新北市

海葵颱風來勢洶洶！　侯友宜取消競選行程坐鎮新北市

海葵颱風持續增強，未來暴風圈將擴大，國民黨總統參選人侯友宜原訂今（2日）在九三軍人節前夕將參加兩場軍人節活動，但因海葵颱風來襲，侯友宜上午宣布，今日競選行程全部取消，坐鎮新北指揮，將災情降到最低。

海葵進逼！清境農場旅館退房率近5成

海葵進逼！清境農場旅館退房率近5成

海葵颱風接近台灣　3水壩放水

海葵颱風接近台灣　3水壩放水

直擊蘇拉登陸廣東！他車開一半被路樹砸中身亡

直擊蘇拉登陸廣東！他車開一半被路樹砸中身亡

海葵快殺到！明天風雨先強襲4地　下周出海1原因「雨勢更驚人」

海葵快殺到！明天風雨先強襲4地　下周出海1原因「雨勢更驚人」

關鍵字：

日韓要聞颱風海葵鴻雁氣象廳沖繩宮古島先島群島

讀者迴響

熱門新聞

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

快訊／北北基桃2日正常上班上課

海葵可能「回馬槍」　不排除二次登陸恆春

海葵穿台後恐「回馬槍」二次登陸　專家回應了

超罕見青蛇竟一身「Tiffany藍」！

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面