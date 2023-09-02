夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

▲一對夫妻到餐廳用餐，收據上卻寫著「你是個混蛋」的15美元費用。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

許多餐廳和店家都會附上客人的帳單明細，會列出品項和費用，以避免消費糾紛。不過，美國俄勒岡州有一名男子和老婆到餐廳慶生，拿到收據時卻發現，上頭有一條寫著「你是個混蛋」的15美元（約478元新台幣）費用，瞬間愣了一下，真相也隨之曝光了，原來全是誤會。

原PO在《Reddit》討論區貼出收據，他今年3月到餐廳慶生，上頭有炸雞18美元、義大利麵26美元、焦化奶油蛋糕10美元、冰淇淋3美元等，值得注意的是，最後一項竟然寫著「你是個混蛋」的15美元費用，讓他百思不得其解。

▲收據上頭有一項「你是個混蛋」費用。（圖／翻攝自Reddit）



貼文曝光後，引發一陣討論，網友感到好奇，究竟原PO做了什麼事，才會使得帳單上，受到如此惡劣的侮辱，「這是對混蛋的合理指控」、「那就別當混蛋了」、「混蛋需繳多付15美元」、「那麼…你是個混蛋嗎？」

據《Knight of Kronos》報導，其實「你是個混蛋」並非餐廳針對這對夫妻的侮辱，而是他們忘記了自己點過的品項，顧客透露：「拿到收據時，我完全忘記這是雞尾酒的名字」，坦承當下十分驚訝。

▲雞尾酒的名字就是「你是個混蛋」。（圖／翻攝自The Westgate Bourbon Bar and Taphouse網站）



而實際查詢餐廳網站，可以發現菜單上確實有這款雞尾酒，是由琴酒、20年波特酒、萊姆汁、蜂蜜、苦蜜桃苦精、蛋白、紅糖。雖然雞尾酒的名字引發誤會，但所幸情況得到解決，顧客只有對食物的好評。

延伸閱讀

▸ 德國野豬有核武放射性讓科學家不解 數十年來研究終於找出答案

▸ 20歲足球員和教練在樹下避雨 遭閃電擊中死亡！

▸ 巴西男子騎重機路上狂飆！ 撞上左轉卡車「車斷人亡」