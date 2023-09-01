每周百元零用錢！國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

▲馬來西亞一名國小女童靠開賭盤賺進萬元。（示意圖／pakutas）



記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞一名女子表示，就讀某國際學校小學二年級的女兒，日前想購買昂貴書包被她拒絕後，竟自己掏出1550令吉（約1萬0621元新台幣）的現金，讓她瞬間傻眼並追問錢的來源。當原PO得知女兒在學校內開賭盤賺大錢後，心中更是五味雜陳，不知道該如何是好。

該名媽媽透過臉書粉專「UTAR Confessions – ALL Rejected / Censor Original Posts」發文表示，8歲大的女兒目前就讀某國際學校的二年級，每個禮拜會拿50令吉（約342元新台幣）的零用錢吃飯、買文具。

近日，原PO帶著女兒到百貨公司逛街，女兒突然吵著要買一款同學都在背的書包，但她一看價格要899令吉（約6160元新台幣）就嚇到，並聲稱帶女兒去買其他文具來轉移注意力。沒想到，女兒竟突然開口說「媽咪，我自己有錢」，接著從書包掏出1550令吉，讓她非常傻眼，「我一個星期才給她50令吉，買食物都用完了，怎麼可能她還有千多塊！？」

▲網友認為小妹妹很聰明、有前途，但需要父母教導正確的觀念。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO表示，她確認老公沒有給女兒錢後，回到家才跟對方聊聊錢的來源。此時，原PO的女兒才興奮、開心地說，她在學校的休息時間開盤做莊賭大小，因此賺了不少，讓原PO非常傻眼，「我聽完後很驚訝又氣，不知道應該高興還是擔心好」，而老公聽完只會哈哈大笑，更讓她不知道該怎麼辦才好。

此外，原PO也透露，女兒就讀的是國際學校，同學的父母收入都很高，甚至有學生一天的零用錢100令吉（約685元新台幣），平常喝的飲料是星巴克等。

網友看完紛紛留言，「人才啊」、「哇，有前途」、「有本事就要繼續好好栽培下去」、「所以說，人脈很重要」、「重點培養，她很有前途，只是，得慢慢引往正途，以後妳會很開心的」、「是真的有前途，小小年紀就懂得動腦筋賺錢，不是每個小孩（甚至大人）都可以。不過父母一定要灌輸好她的價值觀」。

據了解，馬來西亞雖然有合法賭場，但私下聚賭仍屬於違法的行為。