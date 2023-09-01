這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」　集資買彩券竟中8億頭獎

▲在澳洲一個郊區城鎮，10人集資購買樂透後獨得頭獎。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一個郊區城鎮僅約1500位居民，卻在一夕之間誕生10位大富翁。原來，他們購買集資樂透後，中了頭獎4051萬7739元澳幣（約新台幣8.35億元），也就是說，每人平均贏得405萬1773元澳幣（約新台幣8357萬元）。

這些幸運兒來自新南威爾斯州（NSW）溫特沃斯（Wentworth），一名中獎者興奮表示，「我（買彩券之前）只看了一眼。我不敢相信，真是太好了！我們只是個小鎮，現在卻有10個富翁，光用想的就覺得很瘋狂。」首次賣出頭獎彩券的老闆康格雷斯（Rowan Congress）也非常開心，「真是太美好了！這對溫特沃斯而言是個好消息。」

不過，彩券公司呼籲溫特沃斯居民趕快檢查彩券，因為雖然他們會主動聯繫獲獎者，部分得主卻沒有留下相關資訊，可能到現在還不知道這個好消息。發言人哈特（Matt Hart）說，「玩家彼此之間並不認識，只是從當地通路購買了同一款集資彩券。」

集資樂透（lottery syndicat）指一群人集中資金共同購買多張彩券，以利提高中獎機率，並在事後分享獎金。這群幸運兒購買的是「PowerHit」彩券，中獎號碼包括10、35、27、32、6、14、31。