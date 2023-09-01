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他搭機3小時上4次廁所！惹怒走道乘客　網狂罵：拜託花錢選位

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲男子搭飛機3小時上廁所4次惹怒走道位乘客。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

國外一名男子日前搭飛機時，因為怕3小時的航程導致身體脫水，所以帶了約2200毫升的水上機，打算在行程中將水喝完，這也導致他在3小時內上了4次廁所，讓坐在旁邊走道位的乘客非常不滿，兩人也因此爆發衝突。不過大部分網友都認為，3小時內喝這麼多水真的太誇張，如果自知有如廁需求，就應該花錢坐走道位。

國外一名男子在網路論壇Reddit發文表示，他日前搭飛機回家鄉過節時，聽說在飛機上的脫水速度是其他地方的兩倍，所以身為運動員的他，決定帶兩個40盎司（約1100毫升）的水瓶上飛機，打算在3小時的航程中喝完這2200毫升的水，結果這個舉動卻讓他跟隔壁坐乘客爆發衝突。

男子指出，因為自己預算有限，所以訂了三排椅的中間位置，而且自己也不在意是否一定要坐走道或窗邊，但因為喝得水太多，導致他在3個小時內上了4次廁所，每次都必須麻煩走道的乘客讓位，「每次我把她叫醒的時候，她都會嘆氣、翻白眼，直到我第3次上廁所時，她問我能不能忍一下，這樣她才能好好睡覺。」

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲網友認為男子應多花錢選位。（示意圖／CFP）

男子解釋，當時是下午4時，所以並沒有時差或是一定要睡覺的問題，所以就沒將對方的要求當回事，直到第4次將對方叫醒時，對方直接暴怒，「她說我不聽她的要求很無理，沒有人需要在3小時內狂喝水還上了4次廁所，除非膀胱有問題！」

男子表示，對方直接問他是不是膀胱有問題，也拒絕和他交換座位，所以最後只能請空服員來協調，而回到家後，有一些家人認為他確實有喝水的權利，但也有家人認為這樣做不太禮貌，所以想詢問網友意見。

結果網友全都一面倒狂罵，認為不可能需要在飛機上喝2200毫升的水來避免脫水，「如果你要這樣喝拜託就選走道位吧」、「3小時內4次廁所太誇張」、「拜託花錢選位，不要造成別人困擾」、「你在那趟航班上喝的水，可能比你一整天應該喝的水還要多」、「花錢做走道位沒這麼難」、「旁邊的乘客真的很倒楣」。

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